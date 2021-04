Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în Protopopiatul Ortodox Sighet s-au derulat și mai sunt în curs de finalizare mai multe proiecte social-filantropice în cadrul Proiectului Eparhial „Construiește o casă, zidește suflete”. În cele ce urmează vă vom prezenta trei proiecte mari și reprezentative.

I. Fiind inspirați de Proiectul Eparhial „Construiește o casă, zidește suflete”, noi, cei din Asociația „Dăruim și ne dăruim”: Pr. Dan Sidău, Ramona Pop, Stelian Pop, Pop Florin, Norica Sacalas, Veronica Teleptean Chindriș, Sidău Ioana, Mihai Leschian ș. a. am reușit să ducem la bun sfârșit un proiect mare, dar care ne-a adus alături mulți oameni și a sudat prietenii și colaborări de durată. Am săvârșit Slujba Sfeștaniei la casa familiei Pricop, casă care înainte de Sfintele Sărbători a luat foc. A rezultat o bijuterie, datorită meșterilor și tuturor celor ce au pus suflet. Mulțumim Bunului Dumnezeu fiindcă am putut fi părtași la această lucrare. De asemenea, vă suntem recunoscători și dumneavoastră, oameni buni și inimoși, care ne sunteți alături!

II. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu s-a finalizat încă un proiect de suflet. Am învățat că oamenii frumoși se solidarizează pentru cauzele bune. Astfel, împreună cu Pr. Pop Vasile Aurel, Protopopul Sighetului, Pr. Moldovan Ioan Claudiu din Bristol, domnul Bibol cu magazinul de materiale de construcții, domnul Mihai Leschian, domnul Cristian Pepe Bledea, domnul Nelu Pricop care a dat dovadă de multă omenie, devotament și mult bun simț cum rar am întâlnit, domnul Danci Iulian, care ne-a ajutat cu partea electrică, domnul Ion Mihnea, Codrea Irina Ionuk, Erika Monika Mihnea, doamna Ileana Sas, Ion Grigor Viorica și toti ceilalți pe care din uitare i-am omis, am reușit să finalizam lucrările prin care am făcut o baie nouă, complet dotată și bucataria / holul mămicii Irina Anuța Șteț cu cele trei fete ale ei. Am schimbat instalația electrică în aceste încăperi urmând ca acest lucru să-l extindem și la restul casei, i-am modificat intrarea în beci ca să nu mai fie din casă, s-a placat cu gips carton, s-a turnat sapă, s-au schimbat ușile de la intrare și baie, s-a pus faianță și gresie, s-au turnat trepte și toate cele necesare ca lucrările să fie de durată și temeinice. Suntem mândri de oamenii care ne-au venit alături și s-au solidarizat cu noi în acest scop nobil; mulțumiri alese și domnului doctor Mariș Teodor care s-a ocupat de sănătatea celor pe care i-am trimis spre dumnealui, gratuit.

Noi cei care dăruim și ne dăruim: Ramona Pop și Stelian Pop, Florin Pop și Norica Sacalas, Veronica Teleptean Chindriș, continuăm ceea ce am început, și între timp au fost împărțite rechizite, alimente, haine și multă dragoste familiilor de care ne îngrijim. Am reușit să ajungem cu o sumă de bani deloc neglijabilă la o familie din Sighet căreia i-a ars acoperișul și mansarda casei iar pentru familia din localitatea Crăciunești căreia i-a ars casa, s-a pregătit o sumă generoasă de bani ce urmează a fi trimisă curând. Mulțumim Bunului Dumnezeu și dumneavoastră tuturor, oameni frumoși și buni, care ne sunteți aproape, empatizând cu lipsurile, suferința și nevoia semenilor noștri.

III. Lucrările la cele trei case de pe Valea Mare continuă într-un ritm susținut, chiar dacă mai apar probleme, în una din seri s-a aprins o anexă a uneia dintre cele trei familii arzând centrala, frigidere, lada frigorifică și alte scule și unelte. Încercăm acum să-i ajutăm și sub acest aspect, așa că oricine poate dona electrocasnice sau e dispus să cumpere, îl așteptăm cu drag, de acestea e nevoie în toate cele trei case. Urmează partea de tencuială și amenajare interioară care este foarte costisitoare, instalații electrice și termice etc.

Au ajuns cele două familii Pălcuș la faza de acoperiș, săptămâna aceasta sperând să putem așeza tabla și pe casele lor.

Familia Dohi se află la faza de compartimentare interior, izolație interioară și nădăjduim în mila Lui Dumnezeu ca în cel mai scurt timp să putem pune aici parchetul, gresia, faianța și toate cele necesare ca cei trei copii să se poată întoarce cât mai repede acasă.

Mulțumim pentru implicare și donații: ROTARI, REIF ROGER, LESCHIAN INSTAL SRL, SC TIVA TRADIȚIONAL CONSTRUCT SRL – Andrei Tivadar, Erika Monika Mihnea și Ioan, Danci Iulian, Maria Ciuc, Romina Burde, Iulia T. Văcărescu, doamnei preotese Doina Voina, Maria Michnea împreună cu mai multe doamne, Ioan Cocian, Valter Iosif Walter Skurka, Orza Cecilia, domnul Vasile Popovici, Ionuț Adrian, Ivanciuc Alexandru, Chindriș Adrian, Simona Rentea și alții care doresc să rămână anonimi! Alese mulțumiri părintelui Ștefan Codrea care a făcut o colectă în parohie, Parohia „Sfântul Gheorghe” completând și personal colecta pentru ca suma donată să fie una substanțială, și, prin noi, cei care DĂRUIM ȘI NE DĂRUIM, va ajunge acolo unde trebuie!

Mai este nevoie de geamuri, uși; magazinul VENEȚIA va echipa trei băi cu faianță și gresie, încă mai e mult până departe, de aceea orice ajutor este binevenit!

De asemenea, amintim faptul că suma celor trei proiecte este în valoare de peste 130.000 lei.

Cei care doresc să sprijine aceste proiecte dar și pe cele viitoare, să ajute financiar, prin donații sau sub orice altă formă, o pot face luând legătura cu părintele Dan Ioan Sidău, personal, sau prin intermediul paginii de Facebook (Messenger).

Text / foto: Pr. Sidău Dan, Arhid. Adrian Dobreanu