Am asistat cu tristețe la măsura închiderii târgurilor și piețelor, la evidenta discriminare a producătorului român de legume și fructe, în raport cu supermarketurile. Din aceste rațiuni, vă prezint primul meu proiect PRO Maramureș.

1.REȚEAUA DE DEPOZITE FRIGORIFICE

– Scurtă descriere

Județul Maramureș este situat printre primele 10 județe la potențialul de producere a legumelor și fructelor, ciupercilor si fructelor de padure din România. Potențialul este incomensurabil! Ce se întamplă în realitate? Recoltele de legume și fructe sunt supuse unei presiuni foarte mari, cea a timpului de expirare, lucru binecunoscut de producătorii maramureșeni.

– Soluția de protecție și ieșirea din criză

Finanțarea pe fonduri europene a unei rețele de 50 de depozite frigorifice de minim 5.000 de tone legume și fructe depozitate, care să conserve în condiții perfecte rodul muncii producătorilor maramureșeni, să crească valoarea legumelor și fructelor, după perioada de recoltare. Astfel, producătorul maramureșean nu va mai fi nevoit sa vanda ieftin marfa, ci va putea comercializa fructele și legumele la prețul pieței și a anotimpului.Maramuresul are 76 deUAT-uri si producatorul maramuresean va putea deveni principalul furnizor de legume si fructe proaspete tot anul,in detrimentul importurilor promovate de supermarketuri.

– Interferențe economice

Un depozit de 5.000 de tone se poate construi cu aproximativ 2 milioane de euro, depozitul să dețină propria instalație de alimentare cu curent electric prin panouri foto-voltaice și să confere fiecărui maramureșean posibilitatea de a depozita cantități mari de legume și fructe la prețuri subvenționate.Proiectul este unic si standard.

Construirea în județul Maramureș a 50 de astfel de depozite ar duce la posibilitatea de depozitare și vânzare pe tot parcursul unui an, a 250 de mii de tone de legume și fructe. Acest lucru crează venituri suplimentare la producători de 50 milioane euro, care desfășurați pe orizontala economic, produc prin multiplicare de 3 ori, o suma de 150 milioane euro în economia locală.

MICRO INTERVIU: ,,Trebuie să ținem seama de faptul că în 12 ani, în județul Maramureș s-au îngropat 100 milioane de euro în depozitul de deșeuri de la Fărcașa . Și cu asta am spus tot… Dacă facem un calcul invers, proiectul meu ar aduce în circulație în județul Maramureș, 150 de milioane de euro pe an plus valoare, iar in 10 ani, 1,5 miliarde de euro, bani la dispoziția economiei locale.” a declarat Cornelia Negrut-Candidat PRO Romania la Senat.