Primăria Valea Chioarului, împreună cu The Green Project, organizează, în zilele de 22 și 23 mai, o nouă campanie de colectare a deșeurilor electrice și electrocasnice.

Poți preda: frigidere, mașini de spălat, televizoare; boilere, aragaze, calculatoare; electrocasnice mici și mari; becuri, baterii și alte echipamente electrice.

Programează ridicarea gratuită de la domiciliu: 0744 781 781, 0800 444 800 sau completează formularul online:

thegreenproject.ro/comanda. O echipă dedicată va prelua aparatele direct de la domiciliul tău.

Programul colectării

Vineri și sâmbătă, între orele 10:00 și 16:00, mașinile de colectare vor circula în: Valea Chioarului, Curtuiușu Mare, Fericea, Mesteacăn, Durușa, Vărai.

Sâmbătă, între orele 10:00 și 16:00, colectarea se va face atât prin mașinile mobile, cât și la punctul fix de colectare, lângă Primărie.

Toți cei care predau aparate electrice în cadrul campaniei intră automat în tragerea la sorți pentru câștigarea unor premii: 1 x șlefuitor, 1 x bormașină, 1 x blender, 1 x aparat de vidat.

Tragerea la sorți va avea loc sâmbătă, la ora 16:00, la punctul de colectare.

Campania este organizată de Primăria Valea Chioarului împreună cu The Green Project, cu susținerea OIREP Eco Positive și a partenerilor locali.