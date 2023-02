Polițiștii de prevenire împreună cu cei de la Compartimentul de Relații Publice au participat la o lecție din Programul TEDI – Școala Siguranței, la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” din Baia Mare cu sprijinul conducerii unității de învățământ și a consilierului școlar din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Maramureș.

Aici polițiștii au fost întâmpinați de copii frumoși, curioși și bine pregătiți de dascăli dedicați meseriei și cu dragoste față de cei mici.

Astfel, activitatea a fost mai mult una de consolidare a cunoștințelor pentru că micuții școlari au fost inițiați deja, cu mult tact, în universul amplu al regulilor, de către cadrele didactice.

Ce poate fi mai plictisitor pentru un copil, decât să aibă reguli peste tot din clipa în care deschide dimineața ochii, până seara când intră în lumea viselor? Însă când înțeleg de câte pericole îi feresc regulile, încep să le accepte și să le respecte.

Astfel am vorbit despre regulile de acasă, cui deschidem ușa și cui nu, despre regulile de la școală, comportamentele potrivite și cele periculoase și despre cele de pe stradă, despre timp liber, biciclete, și reguli de circulație și, nu în ultimul rând, despre numărul unic de urgență 112.

Dacă am putea da note, și noi polițiștii, ieri am fi dat 10 fiecărui elev din clasa I-a A Step By Step și fiecărui dascăl, implicat în educația copiilor.

Polițiștii de prevenire vor mai participa și la alte activități, la braț cu TEDI pentru că siguranța copiilor contează!