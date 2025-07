Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat „în perioada următoare”, cu un buget de 200 de milioane de lei, a anunțat miercuri ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu. Ea a spus că va scădea valoarea voucherelor. Programul fusese suspendat în iunie, iar bugetul de acum este de trei ori mai mic decât cel propus în luna iunie, atunci când ar fi trebuit să înceapă.

Inițial, bugetul anunțat pentru prima fază a Programului Rabla era de 610 milioane lei pentru sesiunea persoanelor fizice.

Începerea programului Rabla Auto 2025 a fost suspendată în 18 iunie, cu o zi înainte de pornirea celei mai așteptate etape, cea pentru persoanele fizice. Cele mai mari două asociații ale industriei auto au calificat suspendarea ca fiind o decizie care va avea „impact dezastruos” și una care este „inacceptabilă”.

Aproape toate mașinile electrice noi care sunt cumpărate în țară sunt achiziționate prin acest program, care se ține din 2005.

Anunțul privind reluarea Programului Rabla pentru persoane fizice a fost făcut de ministra USR de la Mediu miercuri, pe contul său de Facebook.

„Într-un an foarte dificil economic în care trebuie tăiate 30 de miliarde de lei, am reuşit să salvăm programul Rabla persoane fizice. În ultimele zile am primit sute de întrebări şi am vrut să mă asigur, înainte de a da orice răspuns, că am toate cifrele. Da, vom lansa programul Rabla persoane fizice în perioada următoare, cu un buget de 200 de milioane de lei. Asta pentru că înţelegem cu toţii ce investiţii au fost făcute, că oamenii au dat deja avans şi noi trebuie să gândim măsuri care să ţină cont şi de impactul în economie”, a anunţat Diana Buzoianu.

Ea a spus că pentru anul viitor „rămân de avut mai multe discuţii”, cea mai importantă fiind despre analiza impactului pe reducerea de emisii pentru toate programele Administrației Fondului de Mediu (AFM): „Viziunea noastră trebuie, pe termen mediu şi lung, să se schimbe de la vouchere, la programe naţionale cu impact pe mediu cuantificabil clar”.