Vicepremierul Dan Barna l-a criticat marți pe consilierul onorific al ministrului Sănătății, după ce Ștefan Voinea a spus că închiderea magazinelor mai devreme este o măsură fără efect. Barna spune că a avut o discuție cu Vlad Voiculescu și că așteaptă „decizia” din partea ministrului.

Consilierul Ștefan Voinea susține că închiderea mai devreme a magazinelor nu se găsește printre măsurile eficiente împotriva răspândirii coronavirusului și că, din contră, ar putea avea efect invers. În schimb, cele mai eficiente măsuri ar fi interzicerea întâlnirilor în grupuri mici și închiderea școlilor, potrivit studiilor amintite de Ștefan Voinea.

„Am făcut un review rapid al studiilor cu privire la intervențiile non-farmaceutice (NPIs) care funcționează în prevenirea răspândirii COVID-19. Nu am găsit absolut nimic care să indice faptul că reducerea orelor de funcționare a magazinelor ar fi de ajutor. Un timp de funcționare mai restrâns înseamnă șanse mai mari de a genera aglomerație, deci risc mai mare de infectare.

Un studiu din Nature Human Behaviour afirmă că eficacitatea cea mai bună în oprirea răspândirii virusului ar avea-o interzicerea întâlnirii persoanelor în grupuri mici (small gathering cancellation) și închiderea instituțiilor educaționale (closure of educational institutions)”, a scris Ștefan Voinea pe Facebook.

Deja nu mai este un secret că în USRPLUS cine nu este de acord cu opinia „șefului” este dat afară, fie din partid, fie de pe fotoliile confortabile din ministerele conduse de ei. Așa funcționează USRPLUS, un partid controlat autoritar de Dan Barna, după cum mai mulți membri de partid se plâng. Amintim că de la Ministerul Sănătății, expertul în sănătate publică Răzvan Cherecheș, numit de doar cinci săptămâni consilier onorific, și-a dat demisia, acesta precizând că „experiența în ministerul lui Vlad Voiculescu a fost una amară”.

„Experiența mea a fost una amară. Am fost solicitat pentru un sfat bazat pe dovezi doar de două ori și am propus sugestii, idei și articole științifice (nesolicitate) către minister cu o frecvență de una pe zi (la început) și apoi câte una la 2-3 zile (probabil că așteptările mele au fost nerealiste). Am crezut că voi putea ajuta, dar am descoperit că funcția a fost literal una onorifică – echipa din minister este mult prea prinsă ca să utilizeze experiența consilierilor (aceasta a fost situația în cazul meu)”, spunea Cherecheș.

Este a doua plecare din ministerul condus de Vlad Voiculescu în ultima lună, după demisia lui Bogdan Oprea din funcția de purtător de cuvânt.

