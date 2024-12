Viața privată a lui Călin Georgescu a devenit un subiect de interes pentru public, în special după evenimentele politice recente. Totuși, nu mulți sunt la curent cu faptul că înainte de căsnicia sa actuală cu Cristela Georgescu, politicianul a fost căsătorit cu Daniela, din mariajul celor doi a rezultat un fiu. Relația lor s-a încheiat acum mai bine de 20 de ani, iar în prezent, Daniela duce o existență calmă și discretă.

Călin Georgescu și Daniela au fost căsătoriți în tinerețe, iar din mariajul lor a rezultat un fiu, Cosmin, care acum este antreprenor și antrenor de tenis. Divorțul lor, care a avut loc acum mai bine de două decenii, a fost unul pe cale amiabilă. De atunci, Daniela susține că nu mai are nicio relație cu fostul soț și că s-a concentrat pe propria viață.

În cadrul unei discuții surprinse de un fost vecin și publicate online, Daniela a povestit despre relația cu fostul ei partener. Acum pensionară, ea afirmă că nu mai are nicio legătură cu politicianul și nu este deloc interesată de activitățile acestuia.

„Eu sunt o pensionară… Ce treabă am?! Au trecut 20 de ani. Ce, naiba, să mă mai intereseze pe mine? Când pui punct la ceva, ai pus punct. Nu am mai avut de-a face că nu am mai ținut legătura. Eu nu am nici televizor, vă rog să mă credeți. Și la radio stau pe ăla, Magic FM. Eu, oricum, nu am fost nici la vot. Nu mă interesează, nu m-am dus la niciunul”, a spus ea în discuția cu fostul vecin, potrivit societatea.ro.

Totodată, Daniela a precizat că, după divorț, fiecare dintre ei și-a continuat viața în direcția sa.

„Nu mai vorbesc cu el. Deci, în momentul în care am divorțat, de comun acord cu el, eu gata! Mi-am văzut de treburile mele. De-aia lumea nu se întreabă de mine, că eu chiar nu am nicio… Nici el nu mă bagă în seamă, nici eu nu îl bag pe el. Are altă familie, are alți copii, noi suntem ăia din tinerețe. Ăștia sunt ăia actuali, ce treabă avem noi? Că și fiu-meu… Ce? Fiu-meu, ce și-a făcut, și-a făcut pe banii noștri, nu pe ai lui tac-su.

Are altă familie, aia trebuie chestionată dacă e. Noi, ce s-a întâmplat, ce… În tinerețe se întâmplă multe chestii, dar… Sunt 20 de ani, măi! Ce să mai? Dacă l-oi fi învinovățit nu știu când. Dar ce să mai… Eu ți-am zis: nu mă uit la televizor, nu la radio. Când m-am mai dus așa, am auzit că e nebuneală”, a mai spus femeia, conform aceleiași surse.

Departe de agitația politică și de privirile presei, Daniela, prima soție a lui Călin Georgescu, își trăiește viața în liniște, fără a mai întreține vreo legătură cu fostul ei partener. Relația lor este un capitol închis, iar acum fiecare își urmează drumul separat, concentrându-se pe prezent.

„Mie mi-ar ridica oricum semne de întrebare, fiindcă eu nemaiavând legături cu el de atâția ani, eu nu știu în ce s-a transformat și devine periculos să spun ceva? Înțelegi? Deci sunt 20 si ceva de ani totuși, nu sunt două zile, un an, cinci, în care nu am mai avut așa… fiindcă eu mi-am văzut de treaba mea, el și-a văzut de treaba lui, ce?

S-a recăsătorit – foarte bine, are copii – foarte bine, ce treabă am eu?! Deci acuma, ce a făcut el e interesant, cel puțin în ultima perioadă. Nu știu nici eu ce să zic. Ce știu eu ce e în mintea lui? El era prea ocupat, nu stătea de vorbă la una mică în fața scării. Dar repet, ce rost au astea, ce influență pot avea, niște vechituri din… O să ajungă și la grădiniță să vadă unde a făcut grădinița”, a mai spus ea.