Andrei avea 23 de ani şi juca polo de peste 15 ani. Era unul dintre profesioniştii acestui sport, legitimat la Dinamo. Astăzi, în timpul ultimei reprize a meciului cu Rapid i s-ar fi făcut rău, spun reprezentanţii clubului.

Cu greu, acesta a ajuns la marginea bazinului, unde a fost ridicat, în stare de inconștiență, de jucători de la ambele echipe. Cadrele medicale aflate la fața locului și cele sosite ulterior în urma apelurilor de urgență au încercat timp îndelungat să-l resusciteze, însă după aproximativ o oră a fost declarat decesul.

Preşedintele Federaţiei Române de Polo spune că tânărul sportiv nu s-ar fi plâns de probleme medicale.

Ionuţ Popa, preşedinte FR Polo: Antrenorii vă pot confirma din punctul de vedere al randamentului. Chiar am discutat şi am întrebat: domnule, dar avea, arăta un regres din punct de vedere al randamentului, oboseală, adaptare la efort? Nimic, din contra era din ce în ce mai ok. Au fost voci care ai spus că ar fi fost şi o lovitură, o altercaţie la modul, un duel unu la unu. În sporturile acestea de contact sunt dese aceste dueluri şi că ar fi fost o lovitură în gât.

Alex Matei, preşedinte CS Dinamo: La aceste meciuri a fost desemnat un observator oficial care s-a asigurat înainte de începerea partidei că se îndeplinesc toate condiţiile legale, respectiv prezenţa ambulanţei, verificarea carnetelor de joc respectiv a vizei medicale. Eu cu Andrei am jucat în sezonul 2020-2021. A fost ultimul sezon în care am mai jucat eu în campionatul naţional. Fetiţa mea e la Dinamo, e colegă cu el.

Trupul al sportivului a fost dus la Institutul de medicină legală unde, în urma necropsiei, se va stabili cauza decesului. Poliţia a deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.