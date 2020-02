Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, președinte al Partidului Social Democrat, filiala Maramureș și vicepreședinte PSD al Regiunii de Nord-Vest a convocat miercuri, 5 februarie 2020, o conferință de presă la sediul județean al organizației social-democrate. Liderul județean al PSD a vorbit, public, despre campania de denigrare și atacul la persoană pornite împotriva sa, în urmă cu două zile, de către o reprezentanții unei firme din Cluj-Napoca.

”Începând din data de 3 februarie 2020, în județul Maramureș a început o agresivă campanie telefonică de denigrare a propriei persoane. Operatorii, care sună foarte mulți maramureșeni, se recomandă ca fiind reprezentanți ai Primăriei Municipiului Baia Mare, reprezentanți de la cabinetul primarului Cătălin Cherecheș și proliferează atacuri la adresa mea. La o minimă cercetare am descoperit că aceste apeluri telefonice nu vin din Primăria Baia Mare și nu sunt mesaje transmise de primarul municipiului. Pe această cale, doresc să îi mulțumesc edilului Cătălin Cherecheș pentru faptul că, foarte prompt, a transmis un comunicat public în cursul zilei de marți, 4 februarie, în care a infirmat toate aceste atacuri. Totodată, din informațiile obținute în aceste zile, am observat că această campanie este pornită și demarată de către o societate comercială din Cluj-Napoca, care se numește ”Call Mania” și este reprezentată de administrator Alexa Liviu Doru Alin”, a arătat Gabriel Zetea, președintele PSD Maramureș.

Liderul social-democrat a subliniat faptul că, în aceste apeluri telefonice făcute către maramureșeni este acuzat de foarte multe lucruri diferite, legate de viața sa privată. ”Unul dintre acestea face referire la nunta care am avut-o anul trecut, dar care este, totuși, o acțiune privată și nu are nicio legătură cu funcția publică pe care o dețin în acest moment, respectiv cea de președinte al Consiliului Județean Maramureș sau de președinte al Partidului Social-Democrat Maramureș. Sunt acuzat de faptul că aș fi închiriat un avion pe care l-aș fi plătit din fonduri publice, ceea ce nu este adevărat. Am închiriat într-adevăr, la acel moment, un avion, pentru prieteni, colegi, care urmau să facă o deplasare de la București, dar asta este o problemă privată. Am un contract de intermediere pentru transport, o factură emisă pe numele meu, o plată făcută din contul personal, dintr-o bancă din Baia Mare, încă din acel moment. Stau oricând transparent și deschis la orice control pe care îl poate face orice instituție abilitată din România. Este păcat că aceste atacuri murdare duc nivelul disputelor politice atât de jos. Niciodată nu mi-am permis să atac, personal, vreun adversar politic, în ceea ce privește viața sa privată. Nunta a fost o chestiune privată și nu am făcut un comunicat de presă din acest eveniment și nu am implicat, sub nicio formă, Consiliul Județean Maramureș sau Partidul Social Democrat. Așadar nu consider că este normal să fiu atacat pe un aspect ce ține doar de viața mea personală”, a conchis șeful PSD Maramureș.

Liderul județean al PSD a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare

Președintele Gabriel Zetea a anunțat reprezentanții mass-media că, în urma acestor atacuri a decis să ia atitudine și a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia Mare, pentru că au fost folosite date cu caracter personal ale membrilor social-democrat, fără consimțământul acestora. O altă plângere împotriva acestei societăți comerciale din Cluj-Napoca a fost depusă către Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, iar o sesizare a fost făcută și către Vodafone România, a cărei infrastructură logistică este închiriată de către această societate pentru proliferarea acestor mesaje denigratoare.

”Sper ca, în perioada următoare, și Primăria Municipiului Baia Mare să facă aceleași demersuri, pentru că nu este normal ca o persoană sau societate comercială să folosească numele Primăriei Baia Mare într-o campanie privată, în urma căreia să obțină anumite foloase politice sau economice de niciun fel. Sper ca maramureșenii să înțeleagă și să nu se lase păcăliți de astfel de demersuri josnice, care sunt duse într-o bătălie politică. Eu înțeleg orgoliile politice ale fiecăruia, înțeleg ambițiile, dar toate trebuie să aibă o limită. Și nu voi accepta niciodată asemenea manifestări denigratoare, fără să iau măsurile necesare ca viața privată să nu fie amestecată. Sunt de opt ani de zile într-o funcție publică, patru ani am fost vicepreședinte al Consiliului Județean Maramureș și de aproape patru ani sunt președinte al acestei instituții și mă mândresc cu faptul că, în tot acest timp nu am fost acuzat de vreo faptă de corupție. Am avut dispute politice cu adversari politici, dar nici măcar aceștia nu și-au permis încă să facă afirmații de această natură la adresa mea. Tocmai din acest motiv, cu atât mai puțin voi accepta ca un asemenea lucru să fie făcut de către o societate comercială reprezentată de către un anumit jurnalist din Cluj-Napoca”, a încheiat mesajul său președintele PSD Maramureș și președinte al CJ Maramureș, Gabriel Zetea.