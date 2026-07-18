Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a întâlnit luni, 13 iulie 2026, cu participanții la Tabăra de vară de la Mărișel, județul Cluj.

Desfășurată în perioada 13-18 iulie, sub genericul „Tăria credinței mele, frumusețea Ortodoxiei”, tabăra reunește aproximativ 70 de adolescenți, cu vârste între 14 și 18 ani, proveniți din mai multe județe ale țării. Alături de aceștia participă o echipă de voluntari, inclusiv tineri din Franța, precum și doi preoți români care slujesc în Franța și în Statele Unite ale Americii. Programul întâlnirii a început cu rugăciunea de seară, urmată de un cuvânt de învățătură adresat tinerilor de Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul. În continuare, participanții au avut ocazia să poarte un dialog deschis cu ierarhul, adresând întrebări și împărtășind preocupările și experiențele lor de viață.

Tabăra este organizată de Biroul de Tineret al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în parteneriat cu Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși (ATCOR) Cluj, și își propune să ofere adolescenților un cadru de formare spirituală, dialog, prietenie și dezvoltare personală, prin activități religioase, educative și recreative.