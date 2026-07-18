ASCOR Baia Mare a organizat, în cadrul Taberei de vară „Credința, rugăciune și comunitate”, o nouă etapă a Caravanei Tinerilor Creștini Ortodocși (CTCO), desfășurată marți, 14 iulie 2026, cu participarea tinerilor din parohiile Trestia, Ciocotiș, Fânațe, Cernești, Brebeni și Măgureni.

Programul zilei a cuprins momente de rugăciune, jocuri, ateliere interactive și activități de socializare, oferindu-le participanților ocazia de a-și aprofunda credința și de a lega noi prietenii într-un cadru dedicat comuniunii și dezvoltării spirituale.

Un moment special al evenimentului a fost vizita Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului. Ierarhul a adresat tinerilor un cuvânt de binecuvântare și încurajare, apreciind implicarea lor în astfel de activități și mărturisirea credinței prin participarea la viața comunității. În semn de prețuire, Preasfinția Sa a oferit fiecărui participant câte o carte de rugăciune pentru copii. Organizatorii au transmis mulțumiri preoților parohi, voluntarilor și tuturor celor care au contribuit la buna desfășurare a activității, subliniind că Caravana Tinerilor Creștini Ortodocși își propune să ofere tinerilor un spațiu de întâlnire, formare și comuniune în spiritul valorilor creștine.

Evenimentul s-a desfășurat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.