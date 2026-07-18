Satul Breb, una dintre cele mai apreciate destinații turistice din Maramureșul istoric, continuă să-i cucerească pe vizitatori prin autenticitatea sa și prin poveștile locului.

Reprezentanții Babou Maramureș, aflați în Breb, au participat la un tur ghidat al satului alături de Ida, ghid local, care le-a prezentat istoria, tradițiile și numeroasele povești mai puțin cunoscute ale așezării.

Participanții au descoperit atât obiectivele emblematice ale satului, cât și poteci ascunse și locuri pitorești pe care, după cum au mărturisit, nu le-ar fi găsit nici după mulți ani petrecuți în Breb. Experiența a fost descrisă drept una plină de farmec, care a evidențiat încă o dată frumusețea și atmosfera aparte a localității.

La finalul vizitei, organizatorii i-au mulțumit ghidului local pentru informațiile oferite și pentru pasiunea cu care promovează patrimoniul cultural și istoric al satului Breb, contribuind la descoperirea autentică a uneia dintre cele mai reprezentative comunități tradiționale din Maramureș.