Copiii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani sunt invitați să participe la Clubul de Lectură organizat la Filiala Traian, un spațiu dedicat pasionaților de cărți, povești și aventuri.

Prima întâlnire va avea loc luni, 20 iulie, în intervalul 16:00 – 18:00, iar participanții vor avea ocazia să citească împreună cărți captivante, să descopere personaje memorabile și să discute într-o atmosferă prietenoasă despre lecturile preferate.

Organizatorii îi încurajează pe copii să vină cu un caiet în care să își noteze impresiile despre cărțile citite, citatele preferate și titlurile care i-au inspirat, transformând fiecare întâlnire într-o experiență interactivă și creativă.

Clubul își propune să cultive dragostea pentru lectură, imaginația și spiritul de dialog, oferindu-le tinerilor cititori ocazia de a explora lumi noi prin intermediul cărților și de a lega noi prietenii în jurul pasiunii pentru lectură.