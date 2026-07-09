O provocare inedită lansată de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a adus laolaltă polițiști și reprezentanți ai mass-media, într-un eveniment desfășurat în poligonul de tir cu talere, unde competiția a fost dublată de spiritul de echipă și buna dispoziție.

Provocarea lansată de polițiști a fost acceptată fără ezitare de jurnaliști, care au intrat în concurs alături de oamenii legii, într-o experiență menită să consolideze relațiile dintre instituțiile publice și presa locală. Participanții și-au testat îndemânarea și precizia în poligon, iar la final, deși a existat un clasament, organizatorii au subliniat că adevăratul câștig a fost experiența trăită împreună. „Clasamentul a arătat că au câștigat o experiență inedită. Pentru că, uneori, cele mai valoroase rezultate nu se măsoară în locuri ocupate pe podium, ci în amintiri create împreună”, au transmis reprezentanții IPJ Maramureș.

Evenimentul a oferit participanților ocazia de a interacționa într-un cadru diferit de cel profesional, promovând colaborarea, comunicarea și respectul reciproc dintre polițiști și reprezentanții presei din Maramureș.