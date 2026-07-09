În cadrul preocupărilor constante pentru prevenirea și combaterea faptelor săvârșite cu violență, precum și pentru asigurarea unui cadru eficient de protecție a persoanelor vătămate, polițiștii maramureșeni intervin de urgență de fiecare dată când sunt sesizați, evaluează riscul iminent de violență, iar, ulterior, acordă o atenție deosebită respectării măsurilor dispuse prin ordinele de protecție și monitorizării electronice a persoanelor față de care au fost instituite astfel de obligații.

În cursul zilei de ieri, 8 iulie a.c., ca urmare a intervențiilor polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Baia Sprie, în care au fost sesizate acte de agresiune fizică între persoanele implicate, respectiv adresare de amenințări, polițiștii acționat prompt, au aplanat starea conflictuală și au luat măsurile necesare pentru a preîntâmpina repetarea manifestărilor violente.

După ce, în jurul orei 09.00, au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat de 70 de ani i-ar fi adresat amenințări unui alt bărbat de 53 de ani, polițiștii au stabilit că este necesar să asigure protecția persoanei vătămate și au întocmit documentele specifice. Totodată, victima a fost de acord cu montarea unui dispozitiv electronic de supraveghere.

Astfel s-a finalizat și intervenția cu privire la care au fost sesizați prin apel unic de urgență 112, în jurul orei 19.30. Potrivit celor constatate, un tânăr de 24 de ani și un bărbat de 50 de ani s-ar fi agresat fizic reciporc atât în fața, cât și în interiorul unei societăți comerciale, ca urmare a unor neînțelegeri.

Conform procedurii, polițiștii au evaluat riscul de violență, motiv pentru care, au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva tânărului de 24 de ani. Printre măsurile impuse prin intermediul ordinului de protecție provizoriu, tânărul are obligația de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere.

În ambele situații, polițiștii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, respectiv pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar sub supravegherea procurorului de caz, continuă cercetările în vederea lămuririi situației de fapt și dispunerii măcurilor legale care se impun.

Reiterăm că implementarea acestor instrumente are ca scop prevenirea repetării comportamentelor infracționale și limitarea riscurilor privind integritatea fizică și psihică a victimei, facilitând o intervenție operativă în situații de pericol iminent.