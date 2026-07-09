La data de 8 iulie a.c., în jurul orei 12.00, în timp ce supravegheau și monitorizau traficul rutier, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tăuții-Măgherăuș și cei din Seini au opri pentru control un autovehicul, care circula pe D.N. 1C, în localitatea Ilba.

După ce au verificat autenticitatea și legalitatea documentelor persoanle și cele ale autovehiculului condus, polițiștii a stabilit că autorizația de circulație provizorie, prezentată de conducătorul auto în vârstă de 26 de ani, se afă în afara termenului de valabilitate.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsuri legale, în consecință.

Atragem atenția conducătorilor auto, care dețin autorizații provizorii de circulație pentru autoturisme, să nu le conducă pe drumurile publice dacă termenul de valabilitate a expirat, până la obținerea unei noi autorizații sau până la înmatricularea definitivă a autovehiculului.

Polițiștii rutieri recomandă tuturor conducătorilor auto ca înainte de a porni la drum să verifice dacă dețin toate documentele prevăzute de lege și dacă acestea sunt valabile.