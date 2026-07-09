Direcția de Asistență Socială Baia Mare, prin Serviciul Logistică Medicală Comunitară, a organizat o activitate de informare dedicată mamelor din comunitatea Pirită, în cadrul Campaniei Naționale de Prevenire a Consumului de Tutun și Produse Conexe 2026, inițiată de Institutul Național de Sănătate Publică, în parteneriat cu Direcțiile de Sănătate Publică. Specialiștii au discutat despre efectele nocive ale fumatului asupra sănătății mamelor și a copiilor, punând accent pe riscurile transferului de nicotină prin laptele matern și pe impactul pe care fumatul pasiv îl poate avea asupra sugarilor. În contextul temperaturilor ridicate din această perioadă, participanții au primit și recomandări privind protejarea mamelor și a bebelușilor pe timpul caniculei. Au fost prezentate măsuri privind hidratarea corespunzătoare, evitarea expunerii la soare în intervalele cu risc crescut și protecția împotriva radiațiilor ultraviolete.

La finalul activității, mamele au beneficiat de sprijin material prin pachete cu alimente, scutece și produse de igienă pentru sugari, oferite cu ajutorul partenerilor implicați în proiect.

Direcția de Asistență Socială Baia Mare a mulțumit Asociației Pirita Children, Băncii pentru Alimente Oradea și Crucii Roșii Române – Filiala Maramureș pentru contribuția la desfășurarea acestei acțiuni, care îmbină educația pentru sănătate cu sprijinul acordat familiilor vulnerabile.