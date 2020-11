Un caz de vandalizare care s-a petrecut în seara zilei de duminică pe Bd. Unirii din Baia Mare a fost semnalat de o băimăreancă.

„In aceasta seara, in zona muzeului de Mineralogie, la ora 21:00, un grup de trei băieți au făcut cu spray indicatoarele de circulație și plăcuțele stradale. Le-am atras atenția cu privire la distrugerea spațiului public și am primit niște înjurături. Întâmplarea face însă ca, exact in momentul in care acestia traversau bulevardul, am observat un echipaj de politie parcat in fata la Alma pe bd Traian și bineînțeles ca i-am spus dnului polițist ceea ce s-a întâmplat. Nu a avut nici cea mai mică reacție. Adică tinerii tocmai traversasera bulevardul spre Terenul de atletism, de ce sa facă câțiva pași in direcția respectiva sa vadă dacă ii prinde din urma? Am rămas perplexă și am fost nevoită sa ii explic copilului meu de 6 ani de ce Dnul polițist nu a făcut și nu a zis nimic. Probabil i-am deranjat de la cumpărături sau poate nu era de competenta lor. Îmi pate rău ca nu am fost inspirata sa ii fac o poza mașinii de politie:(( Mulțumim poliției din Baia Mare 😔😔😔”, a scris Săsăran Raluca.