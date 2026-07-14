Echipa de robotică EXOROS a Liceului Tehnologic „George Barițiu” din Baia Mare a obținut locul al II-lea la proba Offroad din cadrul competiției naționale Bolts and Speed 2026, desfășurată la Bistrița.

Ajunsă la cea de-a cincea ediție, competiția a reunit 17 echipe de robotică din întreaga țară, care și-au testat roboții în trei probe tehnice: Drag, Endurance și Offroad. La proba Offroad, ce a presupus parcurgerea unui traseu contratimp cu obstacole, robotul construit de elevii băimăreni a impresionat prin precizie și manevrabilitate, reușind să urce pe a doua treaptă a podiumului.

Rezultatul recompensează munca, perseverența și pasiunea membrilor echipei EXOROS pentru domeniul roboticii și al tehnologiei, demonstrând încă o dată nivelul ridicat de pregătire al elevilor de la Liceul Tehnologic „George Barițiu”.

Reprezentanții echipei au transmis mulțumiri organizatorilor, Bolts and Gears, pentru invitație și pentru organizarea unei competiții care le oferă tinerilor pasionați de robotică oportunitatea de a-și testa proiectele și de a face schimb de experiență cu echipe din întreaga țară.