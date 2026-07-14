Asociația ASSOC a lansat înscrierile pentru un curs gratuit de calificare în ocupația de lucrător comercial (cod COR 522303), organizat în cadrul proiectului „Tinerii contează”, cofinanțat de Uniunea Europeană.

Programul se adresează tinerilor cu vârste între 16 și 29 de ani, proveniți din grupuri vulnerabile, aflați în șomaj sau în categoria NEET (tineri care nu sunt angajați, nu urmează studii și nu participă la programe de formare profesională). Cursul este autorizat conform prevederilor OG nr. 129/2000 și are o durată de 360 de ore, dintre care 120 de ore de pregătire teoretică și 240 de ore de practică.

Participanții vor beneficia de o subvenție de 5 lei pentru fiecare oră de participare, precum și de un pachet de hrană în valoare de 400 de lei, oferit pe durata programului.

Potrivit organizatorilor, în cadrul proiectului vor fi recrutate cel puțin 240 de persoane, iar minimum 227 de participanți vor obține certificatul de calificare recunoscut.

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare și se pot înscrie prin e-mail, la adresa implementare@assoc.ro.