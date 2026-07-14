Absolvenții studiilor de licență interesați de domeniul drepturilor omului se pot înscrie, în perioada 15-27 iulie, la programul de master Drepturile Omului, organizat în cadrul domeniului Filosofie al Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM), parte a Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Programul are un caracter interdisciplinar și se adresează absolvenților din domenii socio-umane, precum filosofie, drept, istorie, asistență socială, științele educației, teologie, științe politice sau studii de securitate, oferind o abordare complexă asupra problematicii drepturilor fundamentale.

Planul de învățământ include discipline precum istoria și filosofia drepturilor omului, medierea și negocierea conflictelor, etică aplicată, doctrine politice, egalitate și nediscriminare, jurisprudență, securitate socială, filosofia războiului, drepturile femeii și copilului, biopolitică, precum și provocările pe care era digitală le aduce în domeniul drepturilor omului.

Reprezentanții programului subliniază că, datorită parteneriatelor internaționale ale UTCN, masteranzii pot beneficia de mobilități și stagii de practică în străinătate, precum și de burse Erasmus+ la universități din țări precum Italia, Franța sau Germania.

Înscrierea se realizează online, prin platforma de admitere a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, unde candidații trebuie să selecteze Facultatea de Litere-Domeniul Filosofie-Masterat Drepturile Omului.