Interpretul de muzică populară Aurel Tămaș pregătește lansarea unei noi piese de pe albumul Destin. Artistul a anunțat că mâine, de la ora 17:00, va avea loc premiera cântecului „Trenul Timpului”, cea de-a cincea piesă inclusă pe noul material discografic.

În mesajul adresat publicului, Aurel Tămaș descrie noua creație drept o reflecție asupra călătoriei fiecărui om prin viață. Folosind metafora trenului, artistul vorbește despre drumul pe care îl parcurgem cu toții, presărat cu vise, bucurii, realizări și dezamăgiri, până la momentul în care fiecare coboară în „gara destinului”.

„După ce ne naște mama, fiecare urcăm în trenul care trece prin timp și viață cu vise, bucurii, realizări și decepții. Că vrem, că nu vrem, o dată coborâm fiecare în gara pe care destinul o alege”, transmite artistul.

Totodată, Aurel Tămaș dedică piesa colegilor din muzica românească și aduce un omagiu unor artiști care nu mai sunt printre noi. Acesta îi amintește pe Teo Peter, Iuliu Merca, Leluț Vasilescu, Iulian Vrabete, Leo Iorga, Ică Moca și Solomon Francisc, despre care spune că i-au marcat parcursul artistic și de la care a avut multe de învățat.

Noua melodie vine după lansările „Mi-e dor de Cluj”, „Noapte bună, mamă”, „Te iubesc la infinit” și „Din nou la mare”, continuând firul narativ și emoțional al albumului Destin.

La finalul mesajului, artistul le transmite admiratorilor un gând de bine și speră ca noua piesă să ajungă la sufletele celor care o vor asculta: „Cu speranța că nu o să vă dezamăgesc, vă doresc sănătate, bucurii și audiție plăcută. Pace pe pământ și între oameni bună voire.”