Cadrele didactice din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM) au participat la atelierele de formare ConnectDiverse, dedicate promovării unui mediu educațional incluziv și adaptat nevoilor tuturor studenților.

Sesiunile au fost susținute de lector univ. Nadia Barkoczi și conf. univ. dr. Claudia Marian, reunind profesori interesați să dezvolte metode moderne de predare și să creeze un climat universitar în care fiecare student să beneficieze de șanse egale de învățare. Pe parcursul atelierelor, participanții au discutat despre nevoile studenților neurodivergenți, au analizat practici de predare incluzivă și au explorat strategii didactice diversificate, adaptate diferitelor stiluri și ritmuri de învățare. Activitățile interactive au încurajat schimbul de experiență, colaborarea și identificarea unor soluții concrete pentru creșterea accesibilității în învățământul superior.

Organizatorii subliniază că dezvoltarea competențelor pedagogice și promovarea diversității reprezintă pași importanți în construirea unei comunități academice moderne, în care fiecare student este sprijinit să își valorifice potențialul.

Prin inițiativa ConnectDiverse, Centrul Universitar Nord din Baia Mare își reafirmă angajamentul pentru o educație incluzivă, bazată pe respect, echitate și adaptarea procesului de învățare la nevoile fiecărui student.