Două dintre cele mai valoroase bunuri de patrimoniu ale Muzeului Satului din Baia Mare – Poarta Mara și presa tradițională pentru struguri – sunt restaurate în cadrul proiectului „S.O.S. Muzeul Satului Baia Mare – Măsuri de conservare și restaurare a patrimoniului de arhitectură vernaculară”, finanțat de Institutul Național al Patrimoniului și cofinanțat de Consiliul Județean Maramureș.

Potrivit directoarei instituției, Monica Mare, Poarta Mara are o valoare istorică și artistică aparte, fiind construită în anul 1936 de meșterul Traian Bilțiu-Dăncuș, pe atunci în vârstă de doar 19 ani, cu sprijinul lui Gavril Utan din Călinești.

„Poarta Mara este cunoscută și sub denumirea de «Poarta Dăncuș» și reprezintă un reper al arhitecturii tradiționale maramureșene. Traian Bilțiu-Dăncuș a proiectat prima poartă maramureșeană pe cinci stâlpi, adăugând doi stâlpi în fața celor trei tradiționali. Această soluție a permis extinderea acoperișului și amenajarea unui spațiu destinat primirii oaspeților și reculegerii”, a explicat Monica Mare.

Poarta, realizată din lemn de stejar și transferată în patrimoniul muzeului în anul 2001 din satul Mara, poartă pe frontispiciu inscripția „Spre muncă și reculegere”, iar pe portiță este încrustat numele meșterului și anul construcției. Acoperișul din draniță de brad și bogatele motive decorative sculptate completează valoarea artistică a monumentului.

În același proiect sunt restaurate și cele patru teascuri tradiționale pentru struguri din patrimoniul muzeului, cunoscute în Maramureș sub denumirea de „șitău” sau „șaitău”. Aceste instalații masive din lemn de stejar sunt reprezentative pentru vechile tehnici de prelucrare a strugurilor.

Unul dintre obiectivele aflate în restaurare este presa de struguri cu grindă de presare și vană, achiziționată în 2010 dintr-o gospodărie din Tăuții Măgherăuș. Instalația este alcătuită din patru stâlpi de susținere, grindă de presare, șurub de acționare, vană și soclu din lemn de stejar, fiind un exemplu remarcabil de ingeniozitate tehnică specifică satului tradițional.

Reprezentanții muzeului subliniază că intervențiile de restaurare sunt esențiale pentru conservarea patrimoniului vernacular și pentru transmiterea valorilor arhitecturale și etnografice către generațiile viitoare.

Muzeul Satului din Baia Mare este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Maramureș, găzduind anual mii de turiști, dar și tabere de creație, ateliere cu meșteri populari și evenimente culturale desfășurate în aer liber.