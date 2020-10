Echipa PNL Timiș a respins categoric încheierea unui acord politic cu USR PLUS Timiș, conform declarației oferită joi de Cătălin Drulă, deputat de Timiș. USR PLUS a câștigat primăria, dar mai are nevoie de un singur vot pentru a avea majoritate în Consiliul local. În schimb, PNL a câștigat președinția Consiliului județean, dar mai are nevoie de două voturi pentru a avea majoritatea.

Totodată, șeful PNL Timiș a confirmat stoparea discuțiilor, declarând că motivul principal îl constituie declarațiile lui Cătălin Drulă, fiind cel care îl acuzase cu o zi înainte pe premierul Ludovic Orban de minciună grosolană, atunci când a susținut că deputații USR l-au votat pe Florin Iordache la șefia Consiliului Legislativ.

„Echipa de la PNL ne-a spus la finalul celor două ore de negociere că nu e de acord cu numirile în oglindă de viceprimari și vicepreședinți de CJ. După patru întâlniri în care am convenit termenii colaborării politice, urmând ca PNL să aibă un viceprimar și USR PLUS un vicepreședinte la CJ, în ultimele minute ale ședinței de azi ne-au spus că nu sunt de acord cu cedarea unui post de vicepreședinte”, susține Cătălin Drulă.

Președintele PNL Timiș, Alin Nica, a susținut la finele negocierilor că „este o chestiune de timing, noi am cerut mai mult timp ca să discutăm despre pozițiile din cele două instituții publice. Am ajuns la un acord politic pentru cele două instituții”.

„Recentele declarații ale unui membru USR PLUS au subminat negocierile, noi le-am considerat inacceptabile”, a mai completat Nica, făcând referire la declarațiile lui Cătălin Drulă.