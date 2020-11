Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, cere guvernanților să oprească „măsurile nesăbuite”. Printr-un mesaj public, postat pagina sa de Facebook, Daea atrage atenția că fermierii și hrana, alături de medici și medicamente, „asigură scutul apărării noastre împotriva dușmanilor nevăzuți”.

„Guvernanți, opriți masurile nesăbuite!

Virusul există, boala se manifestă, urmările ei din nefericire sunt dramatice, iar măsurile pentru salvarea vieții oamenilor sunt obligatorii. Dar să nu uităm nici o clipă, indiferent în ce situație ne aflăm, că alături de medici și medicamente, fermierii și hrana asigură scutul apărării noastre împotriva dușmanilor nevăzuți.

Nici boala, nici foamea nu se văd, dar din nefericire se simt. Dramatismul bolii îl măsurăm astăzi.

Păcat că nu există constanță și consecvență în măsuri și acțiuni. Sunt instituții, instrumente, resurse și oameni, care pot acționa în orice condiții si mai ales în momentele grele. Nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată orgoliile și nu trebuie să ne intereseze paternitatea ideilor, ci șansa lor de izbândă. Aprovizionarea populației este un proces complex, sensibil, în continuă dezvoltare și perfecționare.

In data de 9 octombrie 2019, la Forumul Agricultorilor dedicat Zilei naționale a produselor agroalimentare românești, a fost prezentat la Romexpo, în prezența a 11 mii de lucrători din agricultură și industria alimentară, perfecționarea conceptului de comercializare a produselor agroalimentare, prezentându-se între altele module de piețe volante, îmbunătățirea relației producător- consumator, în așa fel încât populația să fie aprovizionată cu produse proaspete, de bună calitate, realizate in România.

În centrul acestui concept, se regăsește Casa de Comerț Agroalimentar Unirea fiind un instrument sigur al economiei de piață, capabil să diversifice rețeaua de aprovizionare a populației cu produse românești de care să beneficieze deopotrivă producătorii, consumatorii și statul român, diminuându-se astfel importurile și implicit ilegalitățile.În data de 24 martie 2020, am prezentat public pe pagina de Facebook, un program de aprovizionare a populației, în condiții de pandemie ca sursă de inspirație pentru decidenții zilei. Vi-l reamintesc:

Aprovizionarea populației din centrele urbane

• Alături de rețeaua existentă, care trebuie să funcționeze, se pot realiza suplimentar următoarele:

• Rețele comerciale cu circuit scurt, direct de la producător la consumator, astfel:o Stabilirea de spatii pretabile pentru comercializare, spatii goale ce pot fi folosite cu dotări minime și asigurarea igienei și siguranței alimentare

o Punerea la dispoziția fermierilor, grupurilor de producători, cooperativelor a acestor spații pentru vânzarea directă

o Asigurarea de mijloace de transport echipate special pentru transportul alimentelor direct de la producători în spațiile noi de comercializare

o Activarea Casei Române de Comerț Agroalimentar Unireao Inventarierea și punerea în funcțiune a unităților de prelucrare a produselor agricole aflate in blocaje juridice din diferite motive (ex. în județul Ilfov, comuna Vidra, etc.)

o Stabilirea și respectarea fluxurilor de aprovizionare și vânzare în piețe, cu delimitarea intrărilor și ieșirilor cumpărătorilor pe principiul “pe unde se intră nu se iese, pe unde se iese nu se intră”

o Echiparea tuturor vânzătorilor de produse agroalimentare cu materiale de protecție si acoperirea cu folie a produselor……Activitatea din agricultura si industria alimentară nu se poate opri si nici amâna!

Aceste măsuri pot fi interpretate, selectate, completate și operaționalizate de către un Comandament multidisciplinar si multiinstituţional, subordonat structurilor statului, care să funcționeze non-stop în această perioadă dificilă. Să avem parte de succes.

Doamne ajuta!(Extras din PROGRAM DE APROVIZIONARE CU ALIMENTE A POPULAŢIEI prezentat pe pagina Facebook Petre Daea în data de 24 martie 2020)

Agricultura ca motor economic, trebuie sa funcționeze tot timpul, indiferent de vreme si de vremuri, fiind o șansă pentru revigorarea țării, având nevoie de noi piețe de desfacere atât in tara, cât si in afară.