În perioada 6–9 iulie, Mănăstirea „Sfânta Maria” din Baia Mare a găzduit o nouă ediție a taberei de vară dedicate copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 9 ani. Desfășurată sub tema „Iubirea și bunătatea”, activitatea a reunit peste 40 de participanți într-un program educativ, recreativ și spiritual.

Pe parcursul celor patru zile, copiii au fost coordonați de un grup de animatori din Cluj-Napoca și Baia Mare, care le-au pregătit numeroase activități menite să promoveze valorile generozității, prieteniei și colaborării. Atelierele tematice, vânătorile de comori, jocurile pe echipe, concursurile și momentele de relaxare au transformat tabăra într-o experiență memorabilă pentru cei mici.

„În prima zi, copiii au primit simbolurile taberei: mâinile care dăruiesc, se roagă și îmbrățișează, precum și inima care transmite emoții și iubește. Fiecare zi a început cu o poveste care i-a ajutat să intre în tema propusă”, a explicat sora Bernadeta, organizatoarea taberei.

Programul a inclus și momente de rugăciune și reflecție spirituală. Călugărițele baziliene s-au ocupat de organizarea activităților, de pregătirea meselor și a spațiilor necesare desfășurării taberei, precum și de coordonarea momentelor religioase. Un moment aparte a fost Adorația Euharistică, condusă de părintele Ioan Cristinel Albu, paroh al Parohiei „Bunavestire” din Baia Mare.

Fiecare dimineață a început cu dansuri și jocuri de înviorare, urmate de rugăciunea de dimineață și interpretarea imnului taberei, intitulat sugestiv „Ce este bunătatea?”.

Primele trei zile s-au încheiat cu momente de dialog și împărtășire a experiențelor trăite, iar ultima zi a fost dedicată Festivalului Bunătății, în cadrul căruia copiii au prezentat cântece și lucrări realizate pe parcursul taberei.

„Am trăit împreună zile de poveste, pline de iubire și bunătate. Copiii au plecat acasă cu inimi deschise și cu dorința de a dărui binele mai departe. Pentru mine a fost o experiență de comuniune, bucurie și dăruire alături de copii și voluntari”, a declarat la final sora Bernadeta.

Tabăra a oferit participanților nu doar momente de joacă și învățare, ci și ocazia de a descoperi importanța valorilor creștine și a relațiilor construite pe respect, generozitate și iubire față de aproapele.