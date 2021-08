La finalul lunii august 2021 și-au încheiat stagiile de voluntariat tinerii veniți în Baia Mare în octombrie 2020, respectiv martie 2021, prin Programul Corpul European de Solidaritate : Marina Monje Jover (Spania), Margarina Santana Honorio (Portugalia), Cristian Sanchez Cabezudo Serrano (Spania), Marine Heinrich (Franța), organizatia gazdă fiind Federația YMCA România.

La începutul acestui an, alți 2 tineri voluntari din proiect și-au încheiat stagiile de voluntariat în România – Sinituuli Suominen (Finlanda) și Antonio Salvatierra Ortega (Spania).

Prin activitățile derulate cu copii și tineri din Baia Mare, Cavnic, Sighetu Marmației, Vișeu de Sus, Șomcuta Mare, ei au promovat solidaritatea, incluziunea, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU, participarea tinerilor, schimbările climatice, împuternicindu-i să devină promotorii schimbărilor pozitive prin valorile și comportamentele învățate.

În toată această perioadă de 11 luni, voluntarii au derulat activități extracurriculare – online și offline – cu elevi din școli și licee, programe educaționale și recreative la o casă de tip familial, programe de incluziune la adăpostul de noapte și școala de șansa a doua din cadrul Fundației de voluntari Somaschi și cele din Cavnic, programe educaționale și de ecologizare din cadrul YMCA Green Club, 3 sesiuni de tabere de vară YMCA, au creat evenimente publice interculturale și educative la Centrul de Tineret Baia Mare, au creat campanii de colectare de alimente și îmbrăcăminte pentru beneficiarii programelor de incluziune.

Totodată, în Sighetu Marmației, Vișeu de Sus și Cavnic au organizat sesiuni de câte o zi jumătate în care împreună cu tinerii locului au desfășurat activități legate de participarea tinerilor, schimbările climatice la nivel global, național, local, au identificat problemele comunității și au identificat soluții, au dialogat cu reprezentanții decidenților locali, expunând perspectivele tinerilor și făcându-le vocea auzită. Totodată, au fost continuu susținuţi prin mentorat, coordonare și supervizare, curs de limbă română. Voluntarii și-au creat și propriile proiecte în cadrul comunității noastre în funcție de aptitudinile și interesele personale.

Astfel, voluntara din Portugalia, Margarida, a colaborat cu Muzeul județean de Artă – Centrul Artistic Baia Mare – traducând în limba portugheză istoria Centrului Artistic Baia Mare, a realizat grafic conturul clădirilor istorice din oraș – parte expoziției online “Reflexii arhitecturale băimărene”, prezentând totodată și unul din tablouri din cadrul seriei „Hoinărind prin galerie”.

Voluntarul spaniol Cristian, fiind pasionat de animale, a organizat un eveniment expoziție cu metoda PhotoVoice pentru a promova drepturile animalelor, adopția și sterilizarea; voluntara spaniolă Marina a organizat sesiuni de povești/storytelling pentru copii cu vârste cuprinse între 5-9 ani, confecționându-si propria masă luminoasă ca instrument principal utilizat pentru povești; voluntara din Franța, Marine, a organizat pentru copii și preadolescenți sesiuni sportive multidisciplinare, promovând astfel mișcarea, sportul de masă, starea de bine, socializarea.

Partenerii locali ai acestui proiect au fost: Colegiul Economic “Pintea Viteazul” Cavnic , Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret – Centrul de Tineret Baia Mare, Fundația de Voluntari Somaschi, Asociația Mansio, Asociația SZMISZ Sighetu-Marmației, Colegiul National „Mihai Eminescu”, Grădinița „Otilia Cazimir” Baia Mare, Asociația YMCA Baia Mare , Asociația YMCA Cavnic, Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Baia Mare, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, Liceul Tehnologic “Transilvania” Baia Mare, Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Baia Mare, Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” Șomcuta Mare, Colegiul Economic „Nicolae Titulescu” Baia Mare , Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” Vișeu de Sus, Administrația Bazinală Someș-Tisa – Serviciul de Gospodărire a Apelor Baia Mare, Muzeul județean de Artă – Centrul Artistic Baia Mare, Muzeul Satului, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Grupul de Acțiune Locală Baia Mare, Centrul de reabilitare socială pentru copiii aflați în situații de risc – DAS Baia Mare.

„Acest proiect m-a făcut să înțeleg cu adevărat importanța solidarității și de a fi lipsită de prejudecăți și etichete. Mi-a oferit ocazia de a înțelege scopul meu în viață și însemnătatea pe care o dau fiecărui aspect. Mi-am înțeles punctele slabe și am avut ocazia să lucrez la ele. Îmi imaginez acest proiect ca pe o mare călătorie pe care am trăit-o cu multă emoție, mândrie, grijă și recunoştință. Fiecare față pe care am întâlnit-o, fiecare context de voluntariat și de socializare a dat mai mult sens acestei călătorii. YMCA a creat această călătorie și fără aceasta oportunitate nu aș fi înțeles pe deplin ce înseamnă solidaritatea și dăruirea. În final, pot spune că ne-am împuternicit pe noi înșine prin împuternicirea celorlalți tineri”, a spus Margarida Santana Honorio, 23 ani.

„Procesul meu de dezvoltare a fost unul lent din cauza pandemiei, dar m-a surprins procesul meu de integrare. Nu m-am așteptat ca băimărenii să mă accepte atât de repede și de bine și, ori de câte ori aveam ocazia, chiar și la cumpărături, am intrat în vorbă cu oamenii iar aceștia erau foarte dornici să comunice cu mine, să mă înțeleagă și să îi înțeleg. Acest proiect mi-a lărgit orizonturile, am văzut situația și am lucrat timp de 10 luni în comunități vulnerabile. Având responsabilitatea de a crea activități și evenimente, de a improviza în diferite circumstanțe, m-a făcut să cresc personal și profesional. Nu am simțit impactul activităților derulate online, dar cele fizice și mai ales cele din Sighetu Marmației, Vișeu de Sus și Cavnic au avut un impact foarte mare asupra comunității tinerilor de acolo”, a declarat Marina Monje Jover, 23 ani.

„ A fost un proces destul de bun, luând în considerare fricile, dar cred că m-am adaptat perfect. Cred mai mult în mine, înțeleg din punct de vedere cultural mult mai multe și am progresat mult în cunoașterea limbii engleze. Am descoperit că sunt o persoană căreia îi place să ajute, este solidară și căreia îi place să învețe. Proiectul nostru este unul mare, cu activități laborioase și cu multă muncă atât în programe cât și în pregătire și planificare. Voi povesti despre tot ce am făcut în acest proiect, despre efortul și atenția primită, despre experiențele de aici, despre solidaritate și empatie” – Cristian Sanchez Cabezudo Serrano, 25 ani.

„Acest proiect m-a făcut să înțeleg că doresc să continui să lucrez cu o organizație, să fac voluntariat sau ca și angajată. Aceasta muncă este foarte importantă și derulând activități împreună cu comunități vulnerabile, sărace, cu romi, m-a făcut să doresc să dau mai mult. Așteptările mele mi-au fost satisfăcute deoarece îmi place să lucrez cu copii si tineri. Mi-a plăcut mult să fiu într-o echipă multiculturală care m-a forțat să îmi îmbunătățesc limba engleză și să îmi introduc în vocabular cuvinte și expresii din limba română. Mai mult decât atât, mi-am dezvoltat competențe digitale și m-am bucurat de succesul activităților create de noi la casa de tip familial, în Firiza, în Craica, în tabere. – Marine Heinrich, 22 ani.

Proiectul “Building Stronger Community” este finanțat prin programul Corpul European de Solidaritate al Uniunii Europene și este organizat împreună cu partenerii – organizațiile de trimitere ale voluntarilor: Asociacion Building Bridges – Spania, ProAtlântico – Associação Juvenil – Portugalia, Tambour Battant – Franța, Allianssi Youth Exchanges – Finlanda.