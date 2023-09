Este prima zi de şcoală pentru mai bine de două milioane de elevi. Începutul unui nou an școlar aduce enorm de multe emoții în rândul elevilor de toate vârstele, dar și părinților și profesorilor. Ceremonii de deschidere au loc în toată ţara, motiv de bucurie pentru care copii şi tinerii care se vor revedea după trei luni de vacanţă. De marţi vor începe cu adevărat cursurile.

Anul școlar 2023-2024 va avea cinci module, împărțite în 36 de săptămâni de cursuri, cu câteva excepții:

pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 7 iunie 2024;

pentru clasa a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024;

pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția claselor prevăzute la primul punct, și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 28 iunie 2024;

pentru clasele din învățământul postliceal, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învățământ în vigoare.

Copiii vor avea vacanță în anul școlar 2023-2024 în următoarele perioade:

28 octombrie 2023 – 5 noiembrie 2023;

23 decembrie 2023 – 7 ianuarie 2024;

o săptămână, la decizia Inspectoratelor Școlare, oricând în perioada 12 februarie 2024 – 3 martie 2024; 3

27 aprilie 2024 – 7 mai 2024;

22 iunie 2024 – 8 septembrie 2024.

Totodată, pe „5 octombrie 2023 – Ziua internațională a educației și în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organizează cursuri”, se arată în Ordinul de Ministru.

În același timp, școlile trebuie să organizeze, în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”. Cele două programe trebuie să fie stabilite în perioade de timp diferite, iar desfășurarea lor trebuie să aibă loc într-un interval de cinci zile consecutive.

Anul școlar 2023-2024 vine cu o noutate și cu privire la o nouă materie introdusă în trunchiul comun (adică materie obligatorie) pentru elevii de liceu. Este vorba despre „Istoria evreilor. Holocaustul”, care va fi predată la clasa a XI-a, în cazul învățământul liceal și profesional și învățământ liceal seral, filieră tehnologică și în clasa a XII-a în cazul învățământului profesional special, învățământ special ciclul superior al liceului, filiera tehnologică și învățământ liceal seral, filieră teoretică.