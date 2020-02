Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a reunit în ședință extraordinară după identificarea unui porc mistreț decedat pe un fond de vânătoare din localitatea Ocoliș (fondul de vânătoare nr.30).

”După confirmarea virusului pestei porcine africane de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală din București am procedat la convocarea comitetului și aprobarea planului de măsuri pentru eradicarea pestei porcine africane la mistreți. Zona infectată a fost delimitată pe o rază de opt kilometri și cuprinde fonduri de vânătoare de pe raza localităților Ocoliș, Săsar, Băița, Remetea și Dumbrăvița. De asemenea, în zona afectată sunt incluse localitățile Ocolis, Groşi, Satu Nou de Jos, Satu Nou de Sus, Tautii de Sus, Baia Mare, Săsar, Recea, Mocira, Lăpuşel, Arieşu de Pădure, Coltău, Cătălina, Săcălăşeni, Culcea, Posta, Chechiş, Dumbrăviţa, Coruia, Cărbunari. Zona tampon, delimitată pe o rază de cinci kilometri include fonduri de vânătoare de pe raza localităților Ocoliș, Săsar, Băița, Remetea, Dumbrăvița, Cicârlău, Fersig, Chioar, Mănăștur, Cavnic-Plopiș, Gutin-Baia Sprie și Valea Neagră”, a spus prefectul Nicolae-Silviu Ungur.

Gestionarii fondurilor cinegetice vor recolta integral mistreţii prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă şi dibuit, în termen de 60 de zile de la confirmarea virusului în zonele afectate, aşa cum sunt ele definite. Vânătoarea organizată în zonele afectate și în afara lor se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal, care vor fi instruite de către personal abilitat.

Măsurile aplicate în planul de măsuri aprobat prevăd: inventarierea porcinelor domestice din zona infectată, interzicerea circulației animalelor domestice (ovine, caprine, bovine, porcine, cabaline etc.) prin incinta pădurilor; intrarea și ieșirea în și din pădure a persoanelor fizice și juridice care transportă masă lemnoasă, respectiv a utilajelor se va realiza numai prin puncte stabilite de către ocoalele silvice și comunicate la DSVSA Maramureș. Reprezentanții desemnați în plan, împreună cu gestionarii fondurilor de vânătoare vor lua măsurile de dezinfecție. Exploatațiile de porcine din zona infectată vor fi puse sub supraveghere clinică de către echipe din cadrul DSVSA Maramureș, dar și de către medicii veterinari de liberă practică concesionari, cu aplicarea de măsuri de restricționare a mișcării animalelor. Vor fi luate măsurile de biosecuritate specifice (igienă corespunzătoare) pentru reducerea riscului de propagare a virusului pestei porcine africane. Se interzice accesul persoanelor neautorizate în aceste păduri. Se impune în cadrul supravegherii pasive prelevarea de probe de la toți mistreții găsiți morți sau bolnavi și vor fi testați inclusiv cei uciși în accidente rutiere. Gestionarii fondurilor de vânătoare vor efectua inspecții/patrulări cel puțin la un interval de trei zile pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi. Mistreții vânați vor fi depozitați integral în spații frigorifice de către gestionarii fondurilor de vânătoare până la sosirea rezultatelor de laborator. S-a solicitat informarea secretarilor generali ai

unităților administrativ-teritoriale cu privire la interdicția organizării de aglomerări de animale pe raza localităților. Cetățenii care identifică porci mistreți morți în pădure, pe fondurile de vânătoare, sunt rugați să anunțe autoritățile administrației publice locale și autoritățile sanitar-veterinare, respectiv să întreprindă măsuri de prevenție. Se recomandă populației de a evita să intre în contact cu animalul decedat în scopul de a preveni apariția de focare în gospodăriile populației, fapt care ar afecta din punct de vedere economic și social unitățile administrativ-teritoriale.