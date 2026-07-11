Direcția de Asistență Socială Baia Mare atrage atenția asupra importanței siguranței copiilor în mediul online, în cadrul proiectului „Respect și grijă pentru copiii speciali”, derulat în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2027.

Reprezentanții instituției subliniază că internetul trebuie să fie un spațiu în care copiii să învețe, să comunice și să descopere lucruri noi în siguranță, fără a fi expuși riscurilor generate de persoane rău intenționate.

Potrivit specialiștilor, mesajele primite de la necunoscuți, distribuirea datelor personale, trimiterea imaginilor nepotrivite, amenințările sau hărțuirea în mediul virtual pot avea efecte serioase asupra dezvoltării și stării emoționale a copiilor. Din acest motiv, aceștia trebuie să știe că pot refuza orice interacțiune care îi face să se simtă inconfortabil, pot închide conversațiile și pot solicita sprijinul unui adult de încredere.

Campania face parte din proiectul „Respect și grijă pentru copiii speciali”, implementat de Direcția de Asistență Socială Baia Mare, cu o valoare totală de 9.359.881,53 lei, din care 9.172.683,90 lei reprezintă finanțare din partea Uniunii Europene, prin Fondul Social European Plus, în cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.

Pentru informații suplimentare, cei interesați pot contacta Direcția de Asistență Socială Baia Mare, cu sediul pe strada Dacia nr. 1, la numărul de telefon 0262 211 949 sau prin e-mail, la adresa das.proiecte@baiamare.ro.