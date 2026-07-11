Duminică, 12 iulie, a șasea după Rusalii, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Bicaz, Protopopiatul Chioar, unde va sfinți capela de cimitir.

Duminică, 12 iulie, a șasea după Rusalii, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ortodoxă Ieudișor, Protopopiatul Vișeu, unde va sfinți noul lumânărar.