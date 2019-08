Pe urmele Voievodului Bogdan, maramureșenii au descins în Moldova. Un convoi format din căruțe trase de cai au ajuns în Județul Suceava, în localitatea Baia.

„După mai bine de 8 luni, m-am întors din nou la căruță! Împreună cu o parte dintre colegii cu care am parcurs „Drumul Unirii”, astăzi am mers pe urmele Voievodului Bogdan și așa cum a făcut el în urmă cu 660 de ani, am descălecat și noi în comuna Baia din județul Suceava, prima capitală a Moldovei. Pe lângă prietenii mei căruțași, mi-au fost alături în acest proiect de suflet, „Voievozii” din Bogdan Vodă însoțiti de d-na primar Ana Enea-Bizau și de d-na viceprimar Saplontai Maria dar și cea mai faină familie tradițională a muzicii populare maramureșene, Florentina Si Petre Giurgi. În numele Consiliului Județean Maramureș, am mulțumit pentru invitație și pentru ospitalitate d-ei primar din localitatea Baia, dr. Maria Tomescu și i-am asigurat pe frații noștri din Bucovina că sângele apă nu se face și că parteneriatul început prin acest proiect cultural va continua și pe alte planuri. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat cu mintea, trupul, sufletul și inima pentru ca astăzi, de Sfântă Mărie, feciorii lui Bogdan din Maramureș să fie împreună cu fetele lui Bogdan din Bucovina! Trăiască, trăiască, trăiască și-nflorească/ Moldova, Ardealul și Țara Românească!”, a spus Doru Ioan Dăncuș, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș.