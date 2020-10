Nici nu s-a uscat bine cerneala pe buletinele de vot de la Alegerile Locale că în partidele politice din Maramureş a început fierberea. La localurile din Centrul Vechi, dar şi la sediile de partide din întregul oraş se fac liste, se negociază, se fac calcule pentru cei care se visează deja parlamentari.

Dacă în public liderii declară că totul este armonios, în spatele uşilor închise lucrurile nu stau deloc aşa. Scandalurile nu au ocolit niciun partid pentru că toată lumea vrea un loc eligibil pe liste, dacă se poate printre primele.

Alegerile din luna septembrie au dat puţin peste cap partidele, iar calculele au trebuie refăcute la majoritatea. Au apărut nume surpriză, mulţi se plâng că sunt nedreptăţiţi, iar cei care sunt încă în parlament doresc continuitatea, chiar dacă nu au dovedit cu nimic că ar merita un nou mandat.

PNL Maramureş:

Senat: Candidatul surpriză scos din joben de liberali este Dan Mihalache. A fost șeful Cancelariei Prezidențiale după ce Klaus Iohannis a câștigat primul mandat de șef al statului. El a gestionat în mandatul său situația românilor din Regatul Unit în contextul Brexit, dar și mai multe rânduri de alegeri. Este naşul de cununie şi de botez al fiului lui Ionel Bogdan. Pe locul secund ar fi avocatul Cristian Ţâgârlaş.

Camera Deputaţilor: Călin Bota şi Alexandru Oros. Cei doi au câştigat deja câte un mandat de conslieri judeţeni la alegerile din 27 septembrie.

USR Plus Maramureș:

Camera Deputaților: Brian Cristian (Plus), Vlad Duruș (USR)

Senat: Sorin Ilieș (USR), Dan Ivan (USR), Măndița Baias (Plus)

Acuzaţiile curg în USR PLUS şi mulţi membri se plâng că au fost nedreptăţiţi, lista de delegaţi care au decis numele candidaţilor fiind măsluită.

PSD Maramureș:

Camera Deputaţilor: Gabriel Valer Zetea şi Cosmin Butuza.

Senat: PSD pregăteşte o nominalizare surpriză şi surprinzătoare. Sursele spun că ar fi vorba despre “o persoană capabilă să se lupte cu întregul aparat pe care îl are în spate Mihalache.

PMP Maramureș:

Camera Deputaţilor:George Moldovan sau Adrian Todoran

Senat: Lucian Morar sau Severica Covaciu

În PMP războiul este total. Morar şi Moldovan au susţinerea membrilor de partid în timp de Todoran şi Covaciu au sprijin de la Bucureşti.

Vom reveni cu noi detalii pentru că în fiecare zi apar noutăţi.