Iubitorii de literatură și reflecție filosofică sunt invitați miercuri, 8 iulie, de la ora 17:00, la lansarea volumului „Trupul gândurilor”, semnat de Mihai Pătrașcu și apărut la Editura Galaxia Gutenberg.

Evenimentul va avea loc în Sala de conferințe a Bibliotecii Centrului Universitar Nord al UTCN din Baia Mare (str. Victoriei nr. 76).

La lansare vor participa conf. univ. dr. Anamaria Fălăuș și preotul Silviu Hodiș, editorul volumului, iar întâlnirea va fi moderată de Dan Coardă.

Cartea este prezentată de filosoful prof. univ. dr. Aurel Codoban, care apreciază volumul drept o lucrare sinceră și profundă, ce invită cititorul la reflecție și dialog interior.

„Trupul gândurilor merită primit cu atenție și bunăvoință. Nu este un volum care își proclamă zgomotos importanța, ci unul care își asumă firesc modestia și sinceritatea. Este o carte care nu caută să domine cititorul, ci să îl însoțească, să îl atingă prin reflecție și prin căutarea unei lumini interioare”, afirmă Aurel Codoban.

Lansarea se anunță a fi un prilej de întâlnire între autor, invitați și public, într-un dialog despre literatură, filosofie și sensurile profunde ale existenței.