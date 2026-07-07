Echipele CSS Sighet și CSM Sighet au avut o evoluție remarcabilă la etapa națională U16 de volei pe plajă, desfășurată la București și organizată de Clubul Diamond Beach Sport. Sportivele din Sighetu Marmației au urcat pe toate treptele podiumului, confirmând valoarea școlii locale de volei.

Rezultate de excepție

Locul I – Roman Miriam & Chindriș Daria

Locul II – Crișan Alesia & Moruz Daria

Locul III – Cîmpan Oksana & Pop Anamaria

Locul IV – Anișoreac Anastasia & Pop Alessia

Alte trei echipe au încheiat competiția pe pozițiile 5–8:

Grijac Ana Maria & Burdeți Amalia

Pipaș Alexia & Prodaniuc Sofia

Neagoță Gabriela & Stan-Oroș Lara

De asemenea, perechea Bacea Maya & Dan Maia s-a clasat pe locurile 9–12.

Performanțele obținute reflectă munca, determinarea și spiritul de echipă al sportivelor, care au reprezentat cu succes cluburile sighetene la nivel național.

Merite importante revin și antrenorilor Attila Zoltan și Miruna Moldovan, apreciați pentru profesionalismul și implicarea în pregătirea echipelor.

Sportivele nu au timp de pauză, deoarece în weekendul următor vor participa la o nouă etapă a campionatului, programată la Oradea, unde își propun să continue seria rezultatelor excelente.