Participanții la Tabăra Ecumenică organizată de Parohia Greco-Catolică „Buna Vestire” din Târgu Lăpuș au avut parte de o experiență inedită și educativă, prin întâlnirea cu reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș – Substația Târgu Lăpuș.

În cadrul activității, membrii echipajului de ambulanță le-au prezentat copiilor aspecte legate de activitatea de salvare, rolul personalului medical de urgență și dotările unei ambulanțe. Totodată, cei prezenți au aflat informații utile despre acordarea primului ajutor și despre importanța reacțiilor rapide în situațiile de urgență.

Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă interactivă, copiii adresând numeroase întrebări și manifestând un interes deosebit pentru profesia de salvator și pentru modul în care funcționează serviciile medicale de urgență.

Reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Maramureș au subliniat importanța educației pentru sănătate și a familiarizării celor mici cu noțiuni de bază privind primul ajutor, considerând că astfel de activități contribuie la formarea unor comportamente responsabile și pot avea un impact pozitiv pe termen lung.

Organizatorii au mulțumit Parohiei Greco-Catolice „Buna Vestire” pentru invitație și pentru colaborare, precum și echipajului Substației Târgu Lăpuș pentru implicarea și profesionalismul de care a dat dovadă.

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Activitatea s-a înscris în seria evenimentelor educative desfășurate în cadrul taberei, având ca scop dezvoltarea cunoștințelor și abilităților participanților într-un mod atractiv și interactiv.