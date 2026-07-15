Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare desfășoară, în perioada 20-31 iulie (cu posibilitate de prelungire dacă situaţia va impune), operațiunea de dezinsecție terestră împotriva ţântarilor şi căpuşelor, pe raza municipiului Baia Mare, în cadrul Programului unitar de acțiune de combatere a vectorilor prin dezinsecție și deratizare, aprobat prin HCL nr. 46/2026. Produsul folosit este Solfac Trio EC 140 NF, având trei substanțe active: Cypermethrin 5% + Prallethrin 1% + Piperonil butoxid 8% cu posibilitate de folosință a ULV-ului (pentru combaterea ţânţarilor și combaterea căpușelor). Această substanță face parte din grupa a treia de toxicitate cu administrare pe vegetaţie arborescentă şi erbacee. La concentrația utilizată pentru combaterea țânțarilor și căpușelor, soluția de lucru nu este toxică pentru oameni și animale, cu condiția evitării zonei, spațiului verde, pe timpul aplicării tratamentului, primul acces putându-se efectua în condiții de siguranță după uscarea soluției de lucru pulverizată pe vegetație.

Produsele comerciale utilizate în campania de dezinsecţie sunt avizate de către Ministerul Sănătăţii prin Comisia Naţională pentru produse biocide, iar aceste produse vin însoţite de Fişa de Siguranţă şi Declaraţia de Conformitate a firmei care comercializează produsul (Conform Aviz Nr. 5645BIO/18/02.27 emis de Ministerul Sănătății Comisia Națională Pentru Produse Biocide).

Acțiunea de dezinsecție terestră se va executa pe timp de noapte, în interval orar cuprins între orele 22:00 – 06:00, iar pe perioada de execuție a lucrărilor de dezinsecție cetățenii municipiului Baia Mare sunt rugați să nu tranziteze/staționeze în zonele unde se acționează.

Informaţii suplimentare privind operaţiunea de dezinsecţie terestră se pot obţine la numerele de telefon: 0262 225 773 sau 0725 133 155.