Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile miercuri, 15 iulie, între orele 9.00 și 16.00, în loc. Mocira, pentru lucrări de echipare a căminului de debitmetru.

În Coltău, în intervalul orar 09.00 -14.00 va fi sistată furnizarea apei potabile. Aici se execută lucrări de modernizare la rețeaua de alimentare cu apă – cuplare rețea.

Chiar dacă aceste lucrări creează disconfort locuitorilor din zonă, ele sunt necesare pentru îmbunătățirea serviciilor oferite și pentru a asigura locuitorilor accesul la apă potabilă și la sistemul de canalizare.