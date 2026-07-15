Marți după-amiază, Sala Polivalentă a găzduit reunirea lotului echipei masculine de handbal a CS Minaur, la care au fost prezenți mai toți jucătorii, cu excepția lui David Moldovan (aflat la lotul național U20) și Sebastian Barbul. Au lipsit și cei din staff-ul tehnic, aflați in corpore la cursuri de perfecționare.

Momentan nu se poate vorbi despre un program clar, pentru că sunt încă multe de rezolvat la nivel național. În priumul rând, nu se știe cu câte echipe va începe Liga Zimbrilor. S-a vorbit de 13, acum se vorbește de 12, deoarece și la Medgidia sunt probleme financiare. Dacă vor rămâne 12 echipe va avea loc o nouă tragere la sorți pentru stabilirea programului. În al doilea rând, nu se știe data la care va începe campionatul, urmând ca ea să fie stabilită după ce vom cunoaște numărul echipelor.

Cert este că treaba a început, băieții sunt dornici de muncă, Astăzi ei s-au pregătit sub conducerea preparatorului fizic Narkis Arrondo.

Am încercat un dialog cu Viorel Fotache, căpitanul echipei, care ne-a făcut o scurtă prezentare.

– Vio, al câtelea sezon începi?

– Ohoho, este al optulea sezon în Baia Mare, dar mai sunt și altele, cu nervii întinși la maximum și nerăbdător în același timp. Un pic dezamăgit de sezonul trecut și cu o revanșă de luat în acest sezon. Încă sunt atras de handbal, încă îmi place și îmi doresc. Corpul meu răspunde bine la comenzi, pasiunea există, nu am niciun motiv să renunț.

– Lotul este destul de numeros. Pare un mix de experiență și de tinerețe, cu foarte mulți tineri. Cum simți tu lotul acum?

– Deocamdată nu i-am văzut pe băieții noi la treabă, dar din ce am citit despre ei au un altfel de calibru, un stil de joc mai rapid, mai modern și sper că o să se vadă și în jocul nostru. Sper ca toți cei nou veniți să înțeleagă ce înseamnă Minaur și să crească nivelul echipei. Aici este un anume spirit de echipă și trebuie să se adapteze cât mai repede. Avem timp să ne pregătim, mai ales că sezonul ce vine nu vom juca în cupe, din păcate, să prindem alte echipe cum ne-au prins ele sezonul trecut. Asta am și vorbit cu băieții, că anul acesta trebuie să profităm, pentru că putem pregăti mult mai bine meciurile. Sper să fie un avantaj.

– Nu știm exact mai nimic despre startul acestui sezon.

– Sunt probleme peste tot, echipele sunt din ce în ce mai puține, nu sunt bani și de aceea trebuie să profităm. Sunt unele probleme, trebuie să trecem peste toate și să ne facem treaba, să profităm de fiecare moment.

– La ce s-a întîmplat în această vară, se pare că tot Dinamo e balaurul.

– Cine știe. Sezonul trecut au avut probleme, au pierdut mai multe meciuri, nu s-au descurcat foarte bine nici în Liga Campionilor. Și ei au niște restructurări, e important de văzut cum se vor adapta jucătorii noi în echipă, nu se știe.

– Noi am avut sezonul trecut destule rezultate ciudate și am cedat cam multe puncte pe teren propriu.

– Părerea mea este că participarea în grupele Ligii Europa ne-a măcinat, au fost deplasări enorme, cu nopți pierdute pe drum, fără timp suficient pentru odihnă. Apoi deplasările lungi din țară. Și așa am ajuns să pierdem puncte cu echipe considerate mai mici, am pierdut și puncte acasă, care la noi nu se prea întâmpla. Au mai fost și momente de rătăcire, de 5-10 minute, în care n-a mers nimic. Sperăm să le scoatem din jocul nostru. A fost și finalul greu, pentru că am avut cam multe accidentări, și în Cupa României și în campionat.

– Asta-i perioada care nu vă place vouă jucătorilor.

– Cam da. Dar e musai. Așteptăm ca băimărenii să ne susțină în continuare, și la bine și la rău. Să fim sănătoși, iar la finalul sezonului să avem parte de interviuri cât mai multe. sursa minaur.ro