Copiii implicați în proiectul „Comunitate fără bariere” au participat la o activitate educativă dedicată siguranței rutiere, organizată de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, prin Serviciul Rutier, cu ajutorul echipamentelor din cadrul Laboratorului Rutier. Prin jocuri și exerciții practice, cei mici au învățat cum să se comporte corect în trafic, au identificat principalele semne și marcaje rutiere și au exersat traversarea în siguranță a drumului public.

Totodată, participanții au aflat reguli importante pentru prevenirea accidentelor rutiere atunci când folosesc biciclete, trotinete sau călătoresc ca pasageri în autovehicule. Activitatea a avut ca obiectiv dezvoltarea spiritului de responsabilitate și formarea unor deprinderi corecte privind siguranța rutieră încă de la vârste fragede.

Proiectul „Comunitate fără bariere” este implementat de Direcția de Asistență Socială Baia Mare, în parteneriat cu Asociația Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare, și este cofinanțat din Fondul Social European Plus, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021–2027.