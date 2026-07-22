Sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare a găzduit lansarea volumului de debut „La pas prin viață”, semnat de Cornelia Ciocotișan, studentă la Facultatea de Medicină din Târgu Mureș. Cartea, apărută la Editura Maestro Tip din Fersig, marchează debutul editorial al autoarei în domeniul poeziei. Volumul reunește poezii inspirate din experiențele și reflecțiile autoarei asupra unor teme precum iubirea, devenirea, timpul, nostalgia copilăriei și speranța. Prin versurile sale, Cornelia Ciocotișan propune un parcurs liric în care trăirile personale sunt transformate în experiențe cu rezonanță universală.

Evenimentul a fost moderat de prof. univ. dr. habil. Ioan-Mircea Farcaș, semnatarul prefeței volumului, care a evidențiat sensibilitatea și autenticitatea poeziilor, precum și particularitățile stilistice ale scriiturii tinerei autoare.

Despre carte au vorbit și Dana Gagniuc-Buzura și David-Andrei Compotecras-Anghel, coleg de facultate al autoarei, care au apreciat emoția, sinceritatea și sensibilitatea artistică regăsite în paginile volumului, subliniind puterea poeziei de a exprima trăirile și căutările unei tinere aflate la început de drum.

Lansarea s-a desfășurat în prezența familiei, prietenilor, colegilor și iubitorilor de literatură, într-o atmosferă caldă și prietenoasă. La finalul evenimentului, participanții au avut ocazia să dialogheze cu autoarea și să primească autografe pe exemplarele oferite.

Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” a felicitat-o pe Cornelia Ciocotișan pentru debutul editorial și i-a transmis urări de succes atât în parcursul literar, cât și în cariera profesională.