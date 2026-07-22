Iuliu Mureșan și-a depus miercuri, 22 iulie 2026, demisia din funcția de președinte al clubului CFR Cluj. Anunțul a fost făcut chiar de conducătorul formației din Gruia, printr-un mesaj publicat pe pagina oficială a clubului.

Iuliu Mureșan revenise în funcția de președinte al CFR Cluj în luna octombrie 2025, după o pauză de aproximativ șapte ani.

Estimo

Acesta a explicat că a încercat să ajute clubul într-o perioadă dificilă, dar că nu mai are puterea de a continua.

„Aș vrea să anunț că, în această dimineață, mi-am prezentat cererea de demisie. M-am întors cu inima deschisă, cu drag de acest club, de această echipă și de toți oamenii care muncesc zilnic aici. Am vrut să ajut clubul, într-o perioadă incertă, și să fiu de folos în renașterea lui”, a transmis Iuliu Mureșan.

„Am făcut tot ce mi-a stat în putință”

Fostul conducător al formației din Gruia a vorbit și despre implicarea sa de-a lungul anilor în activitatea clubului și despre performanțele obținute de CFR Cluj.

„Fiecare CFR-ist știe cât de mult m-am implicat și cât suflet am pus în tot ceea ce am făcut, fie că este vorba despre trofeele și performanțele echipei, dar și despre activitățile de zi cu zi”, a afirmat Iuliu Mureșan.

Acesta a recunoscut că a ajuns la limita puterilor și că nu mai poate continua în actualele condiții.

„Am făcut tot ce mi-a stat în putință, dar simt că am ajuns și eu la capătul puterilor”, a transmis președintele demisionar.

Mesaj pentru CFR Cluj

În încheiere, Iuliu Mureșan le-a urat succes celor de la CFR Cluj atât în competițiile interne, cât și în cele europene.

„Le urez în continuare mult succes, atât pe plan european, cât și pe plan intern, și știu sigur că două lucruri nu vor dispărea niciodată: CFR Cluj și dragostea mea pentru acest club”, a mai spus Iuliu Mureșan.

Demisia vine într-un moment complicat pentru CFR Cluj, după apariția informațiilor privind o nouă interdicție la transferuri impusă clubului. Presa sportivă a relatat că sancțiunea ar fi valabilă pentru următoarele trei perioade de mercato.

Din mesajul publicat de club nu reiese dacă cererea de demisie a lui Iuliu Mureșan a fost deja acceptată și nici cine ar urma să preia conducerea formației din Gruia.