Astăzi, 13 iulie, cel de-al doilea schimb al modulului național specializat în stingerea incendiilor de pădure pleacă spre Republica Franceză, pentru a continua misiunea desfășurată de România în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene.

Schimbarea efectivelor va avea loc în data de 16 iulie, când cei 40 de pompieri români care alcătuiesc noul contingent vor prelua responsabilitățile operaționale de la colegii aflați în prezent în teren.

Tehnica de intervenție a modulului românesc este deja dislocată în Franța și utilizată în cadrul activităților operative, astfel că noul contingent va prelua direct, în baza de operații, autospecialele, echipamentele și misiunile repartizate.

Până la sfârșitul lunii iulie, pompierii români vor fi pregătiți să intervină, la solicitarea autorităților franceze, pentru limitarea și stingerea incendiilor de vegetație și de pădure, alături de celelalte echipe europene participante.

Prin această misiune, România își reafirmă angajamentul față de solidaritatea europeană și cooperarea internațională în domeniul protecției civile, contribuind la consolidarea capacității comune de răspuns în perioadele caracterizate de un risc ridicat de producere a incendiilor forestiere.