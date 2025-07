Salvamont Maramureș, structura profesionista de salvare montana a Consiliului Judetean Maramures alături de Poliția de Frontieră Valea Vișeului și Poienile de Sub Munte din cadrul ITPF Sighetu Marmației, intervine în zona Vârfului Pop Ivan – Criva pentru a salva doi cetățeni ucraineni aflați în dificultate.

Unul dintre ei este în stare gravă, din spusele colegului ucrainean cu care se poate comunica doar pe whatsapp, iar condițiile meteo sunt extrem de nefavorabile: ploaie torențială și ceață densă, cu vizibilitate redusă la sub 20 de metri.

Echipele s-au deplasat cu provizii esențiale și depun toate eforturile pentru a-i aduce în siguranță.

Operațiunea este de lungă durată, dar vom face eforturi pentru a-i cobori in siguranta pe cei doi.