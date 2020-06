Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de mortalitate la nivel mondial, iar Romania ocupă un nedorit loc fruntaș (poziția a treia) în topul țărilor europene cu decese provocate de afecțiunile cardiace. În țara noastră, în jur de 60% din decese sunt cauzate de bolile cardiovasculare, potrivit datelor Societății Române de Cardiologie. Mai mulți factori de risc pot explica acest fenomen: prevalența crescută a diabetului zaharat (peste 10%), prevalența în creștere a hipertensiunii arteriale (45%) cu rate de control terapeutic mai reduse față de media europeană, creșterea alarmantă a obezității la toate grupele de vârstă, inclusiv la copii, prevalența crescută a dislipidemiei necontrolate terapeutic, numărul mare de fumatori și îmbătrânirea populației.

Ponderea cea mai mare în mortalitate este dată de cardiopatia ischemică și manifestarea ei cea mai gravă reprezentată de infarctul miocardic acut. Cu cât se dezobstruează mai rapid artera coronară, cu atât mortalitatea și complicațiile sunt mai reduse (5%, față de 15-20% în mod convențional) iar intervalul optim este de 2 ore, acceptabil de 12 ore, sau 24 de ore pentru pacienții în șoc cardiogenic și se poate tenta până la 48 de ore de la diagnostic, conform ultimului Ghid european din 2017.

Locuitorii județului Maramureș, dar și cei din Satu Mare au șansa de a beneficia de procedurile moderne de dezobstrucție coronariană și implant de stent din anul 2010, când cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș a fost achiziționat primul angiograf, care a permis începerea acestei activități în completarea celor de implant stimulatoare cardiace – anul 2005 și implant defibrilatoare electrice cardiace interne – anul 2009. Doar în ultimul an peste 1000 de pacienți au beneficiat în timpul optim de aceste proceduri cu salvarea a numeroase vieți și reducerea complicațiilor ulterioare. Parte din acești pacienți, dar și cei cu boli valvulare sau cei cu ruptura cordului, a pericardului sau vaselor aortice au nevoie de chirurgie cardiacă de urgență sau programată în termeni scurți. Astfel, în mod firesc era nevoie de deschiderea unui compartiment de chirurgie cardiacă care să preia acești pacienți, nevoiți acum să fie transportați de urgență (cum erau înainte trimiși și cei cu infarct miocardic acut) către centrele universitare. Din păcate, timpii de transport, chiar și pe calea aerului sunt întotdeauna suficient de lungi, astfel că există mereu riscul ca unii pacienți să se piardă între aceste proceduri.

Este foarte important că aceste nevoi au fost înțelese de conducerile Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare ( Ec Pintea Sorina, Dr. Pop Vasile) care, începând cu anul 2018, au susținut pe plan instituțional realizarea compartimentului de chirurgie cardiacă, ca o extensie a celui de chirurgie vasculară, existent încă din anul 2003. În urma unor eforturi intense în care au fost implicați sponsori generoși (Italsofa și Sifa International sunt principalii dintre aceștia) prin intermediul Asociației Prietenii Spitalului Județean, dar mai ales cu implicarea Consiliului Județean Maramureș, s-au realizat o sală de operație ultramodernă și spațiile ATI aferente chirurgiei cardiace. În acest an, s-a reușit atragerea unui tânăr medic specialist în chirurgie cardiacă – Dr Săsarman Aurelian, care să facă echipă cu colegul Dr. Hînsa Alin, ce conduce compartimentul existent de chirurgie vasculară și care are și specializare în chirurgie cardiacă. Echipa operatorie este completată de Dr. Stoicovici Adriana și Dr. Mădălina Crișan medici specialiști anestezie – terapie intensivă și asistentul – tehnician în circulație extracorporeală Pop Eugen. După ultimele etape de achiziție a aparaturii și finalizarea procesului de pregătire specifică, cu sprijinul colegilor chirurgi și anesteziști de la Institutul Inimii Cluj, sperăm ca până la sfărșitul acestui an să se realizeze în premieră o intervenție de chirurgie cardiacă la Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” din Baia Mare, iar ulterior acestea să continue într-un ritm satisfăcător.