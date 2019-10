Idolii tineretului neascultător, credul și țâfnos sunt niște turnători de cea mai joasă speță, leprele unei societăți bolnave pe care am sperat s-o fi dat uitării după decembrie ’89. S-au strâns în acest partid numai pui de comunisto-securiști care, după o spoială academică de calitate îndoielnică prin Occident, pozează acum în politicieni neprihăniți, salvatori ai României. NU, USR este acronimul de la Uniunea Securiștii României, atât și nimic altceva!

Mai erau doar câteva ceasuri până la votul asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă și sângele clocotea în tabăra Opoziției. Dar fără nicio legătură cu momentul ce avea să urmeze, altul era motivul fierberii haiducilor neomarxismului ateu. Se aflase că Roxana Wring, nume cu greutate și „spate” în USR, era doar o mică securist infiltrată în partidul lui Dan Barna. Mă rog, să nu cădem chiar toți în capcana naivității, căci doar candizii pot crede că liderul USR nu avea habar de faptul că Wring era o colaboratoare a Securității lui Nicolae Ceaușescu. O, ba da, știa și de ea, cum știe și de alții, dar a tăcut (și-o să tot tacă!) fiindcă a fost ordin pe unitate să-și țină gura.

Consilierul Gică Contra

Nu suntem useriști să scriem că, atunci când nu dădea note informative, Roxana Wring era consilier general la Primăria Capitalei. Așa că reformulăm, oricât de tentantă ni s-ar părea această abordare.

Roxana Wring era unul dintre cei mai vocali consilieri ai PMB, un Gică Contra al ședințelor. S-a opus multor proiecte, apărând cu sârguință linia de partid – noi nu votăm „pro” în primăriile pesediste, indiferent de propunerile edililor și chiar dacă unele dintre acestea sunt în benefiul cetățenilor!

O dată cu demisia din USR, Wring și-a pierdut și mandatul de consilier la Capitală, dar nimic din toate astea nu spală câtuși de puțin imaginea tot mai murdară pe care partidul lui Dan Barna începe să o aibă.

Se acuză printr-o scuză

Grăbită să își găsească scuze pentru colaborarea cu Securitatea, Roxana Wring nu a făcut altceva decât să se afunde și mai tare în mocirla unui trecut pătat.

„Am întocmit raportări”, admite fosta trompetă a USR-ului din Primăria Capitalei, dar, zâmbind nevinovat, susține că habar nu avea ce era pusă să facă.

„Pentru mine este un șoc (…) Am plecat din România în 1980, la vârsta de 25 de ani. Imediat după terminarea facultății, la vârsta de 22 de ani, m-am angajat la ONT. Am lucrat acolo doi ani, între septembrie 1977 și noiembrie 1979. Am întocmit raportări și procese verbale pe care, la vârsta respectivă, le-am considerat a fi parte din birocrația stufoasă și inutilă a serviciului. Nu am semnat niciodată nimic în fața unui ofițer al Securității, despre care să știu că ocupă o astfel de funcție. Bănuiam că directorul ONT are legături cu Securitatea, dar niciodată nu am avut o certitudine în acest sens. În 1979 m-am căsătorit cu un cetățean britanic și am solicitat acordul pentru a mă stabili împreună cu el în străinătate. După solicitări repetate, după ce mi s-a interzis să mai ghidez grupuri de turiști, după ce am fost nevoită să demisionez de la ONT, după o respingere nemotivată din partea statului și după un an de nopți nedormite, am primit acceptul de a părăsi România”.

Într-o conferință de presă progresistă (adică, mâzgălind niște dezmințiri pe Facebook), Roxana Wring încheie monologul apoteotic: „Și, uite-așa, Securitatea mai lovește o dată. Perfid și dureros, așa cum a făcut-o mereu”. Când hoțul strigă hoții, se zice în România. Prin Marea Britanie încă n-am aflat cum se spune, poate ne zice soțul.

Primarul Capitalei, în stare de șoc

Cunoscând-o pe Roxana Wring din ședințele Consiliului General, primarul Gabriela Firea și-a format o părere despre integritatea morală și personalitatea puternică a „Doamnei de Fier” din USR.

Vestea că „Gică Contra” din CGMB a colaborat cu Securitatea i-a produs un adevărat șoc Gabrielei Firea, care băga mâna în foc pentru oamenii USR-ului, niște înălbiți cu cel mai puternic detergent, care scoate toate petele din trecut.

„Cuum?? Nu creed!! USR-iștii de frunte au colaborat cu Securitarea??? Imaculații? Neprihăniții!! Oamenii de tip nou?? Rușine este prea puțin spus!!! Și câte vom mai afla, probabil, despre aceste fantoșe!! #Rușine #AdevărulÎnvinge”, a scris pe Facebok edilul Bucureștiului.

Sursa: Național.ro