Într-o lume în care educația joacă un rol esențial în dezvoltarea tinerilor, Bianca Damian, o studentă

ambițioasă la Facultatea de Stiinte Socio-Umane,antreprenoare si mama a doi copilasi, a decis să facă o

diferență. Inspirată de dorința de a sprijini elevii și părinții, Bianca a fondat Asociația „Zambete pentru

cei mici”, o organizație non-guvernamentală care promovează activități educaționale, culturale și sociale.

În parteneriat cu voluntarii din satul său natal, Grosii Tiblesului, Bianca și echipa sa organizează o gamă

largă de activități menite să îmbunătățească procesul de învățare și relația dintre elevi, profesori și

părinți. Printre cele mai apreciate inițiative se numără:

•Ateliere de creatie si dezvoltare personala – Elevii învață despre gestionarea emoțiilor, comunicare

eficientă și luarea deciziilor responsabile imbinand distractia cu invatarea.

•Seara de cinema – Copiii și părinții au ocazia să vizioneze filme educative și de animație, însoțite de

discuții tematice.

•Teatru de păpuși – O activitate captivantă pentru cei mici, care stimulează imaginația și le oferă lecții

valoroase prin povești interactive.

•Organizarea Zilei Copilului – Eveniment plin de jocuri, spectacole și activități creative, unde copiii se

bucură de momente speciale alături de colegi și familie.

•Excursii la centrul de echitație, teatru, planetariu… – O experiență de neuitat în care elevii învață despre

cai, interacționează cu natura și dezvoltă încrederea în sine, o activitate interactiva prin care copiii își

îmbogățesc cunoștințele într-un mediu diferit de cel al sălii de clasă.

•Proiecte de voluntariat – Elevii sunt încurajați să participe la acțiuni de ecologizare, donații și campanii

umanitare, dezvoltându-și astfel simțul responsabilității sociale.

Datorită implicării sale, Bianca a reușit să creeze o punte solidă între școală, familie și comunitate,

demonstrând că inițiativa și dorința de a schimba lucrurile pot avea un impact real asupra societății. Prin

proiectele desfășurate, asociația sa contribuie la dezvoltarea armonioasă a elevilor și la consolidarea

relațiilor dintre toți factorii implicați în educație. Prin aceste activități, Bianca nu doar că îmbunătățește

relația dintre școală, copii și părinți, dar creează un mediu educațional mai dinamic și plăcut. Inițiativa

sa demonstrează că educația nu se limitează la sala de clasă, ci poate fi o experiență distractivă și

motivantă pentru toți cei implicați. (Ionas Alexandra, locuitor comuna Grosii Tiblesului)

Intr-un interviu cu Directorul Școlii „Ben Corlaciu” Grosii Tiblesului, Bozga Maria, Director: Consider

că toate activitățile desfășurate în cadrul acestor parteneriate, fie ele de natură financiară sau

educațională, contribuie semnificativ la crearea unui mediu mai atractiv pentru elevi. De asemenea, aceste

inițiative consolidează colaborarea dintre cadrele didactice și elevi, iar activitățile extrașcolare ajută la

dezvoltarea unor relații mai apropiate între profesori și copii, ceea ce influențează pozitiv procesul de

învățare.

Bianca Damian: ¨Sunt un om aflat intr-un proces continuu de cunoaștere si autocunoastere, deschisa, transparenta, echilibrata si pasionata , o fiinta activa si dornica sa schimbe lumea in bine, câteodată poate

pera visatoare. Consider ca sunt la varsta la care inca mai pot negocia valorile in care cred, pentru asta am

nevoie de oameni cu initiative , oameni deschisi care sa aiba acelasi tel. Nu mi-am setat anumite obiective

in ceea ce fac , viitorul e incert dar tot ce stiu ca vreau este sa fiu inconjurata de oameni care isi doresc sa

schimbe lumea in mai bine¨