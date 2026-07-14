Casa Tradițională din Suciu de Sus găzduiește vineri, 18 iulie, de la ora 12:00, o nouă ediție a evenimentului „Claca de secerat”, manifestare dedicată păstrării și promovării tradițiilor autentice din Țara Lăpușului.

Participanții vor avea ocazia să retrăiască una dintre cele mai importante munci agricole de odinioară, seceratul grâului fiind reconstituit după obiceiurile de altădată, cu unelte tradiționale și în costume populare. Organizatorii au anunțat că portul popular este obligatoriu, pentru a păstra autenticitatea evenimentului.

Gazdele manifestării sunt Aurel și Valerica Burzo (Tășulea), iar evenimentul este organizat cu sprijinul Teleleu din Maramureș, Asociației SUS pentru Tineret, Casei de Cultură „Vasile Grigore Latiș” și Centrului de Informare Turistică Târgu Lăpuș.

Programul va fi completat de momente artistice susținute de interpreții Mariana Cușner și formația sa, Livia Neag Niștea, Cornel Cupșa, Mărioara Pop, Maria Ioana Gherduțiu, Maria Filip, Maria Pop, Casiana și Vasile Bordea, precum și de Ansamblul de Dansatori „Drag și Dor” din Suciu de Sus.

„Claca de secerat” își propune să aducă împreună localnici și turiști într-o atmosferă autentică, în care tradițiile, munca în comunitate și folclorul maramureșean sunt celebrate așa cum se făcea odinioară. Organizatorii îi invită pe toți cei care iubesc satul românesc și valorile sale să participe la acest eveniment dedicat patrimoniului cultural al zonei.