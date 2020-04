Lovitură grea pentru Raed Arafat. O internaută, care se pare că ar fi de profesie asistentă, a lansat un atac la adresa oficialului, după ce acesta ar fi declarat că infirmiera și brancardierul nu au nevoie de protecție. Aceasta a preluat textul de la altcineva, iar acesta a devenit viral. Se pare, însă că Arafat nu s-ar fi exprimat chiar în sensul postării, ci că în realitate nu ar fi negat nevoie de protecție a infirmierelor și a brancardierilor.

Aceasta îi precizează care sunt sarcinile celor doi angajați într-un spital și de ce este nevoie ca ei să fie protejați.

”Dragi colegi,infirmiere si brancardieri,intr.o emisiune,la Antena 3, transmisa in direct,aseara la 23.00, domnul Arafat a declarat ca infirmiera si brancardierul nu are nevoie de echipament de protectie. Eu vreau sa.i adresez un mesaj domnului Arafat,

Domnule Arafat, persoana care spala pe jos,se numeste infirmiera,iar cel care impinge la targa se numeste brancardier! Intr.o sectie a unui spital,echipa nu incepe de la doctori si se termina la asistenti…incepe de la doctori si se termina la brancardieri si infirmiere. Si stiti de ce?

Pentru ca infirmiera si brancardierul ,pe langa faptul ca spala pe jos si impinge la targa,cum spuneti dumneavoastra,se mai ocupa si cu urmatoarele:

Asadar, o INFIRMIERA ,vine in contact cu pacientul pe zi de mai multe ori decat medicul. Si asa cum ati spus dumneavoastra,nu este nici reclama si nici propaganda! Este purul adevar! Si DA! VREM COMBINEZOANE PENTRU A PUTEA EFECTUA TOATE ACESTE ACTIVITATI IN TIMPUL PROGRAMULUI DE LUCRU,PENTRU A NE PROTEJA PE NOI,PE CEI DIN JURUL NOSTRU SI FAMILIILE NOASTRE.

Daca un cadru medical, se infecteaza de COVID 19, spuneti ca nu a stiut sa se protejeze,dar nu recunoasteti ca nu avem echipamentele necesare.

Deci, dumneavoastra faceti.va datoria de EROU, asa cum sunteti considerat ,trimiteti.ne echipamente de protectie adecvate in spitale ,pentru a ne putea face si noi datoria! Si daca nu credeti ce am scris in acest mesaj,va invit sa lucrati langa o infirmiera, o zi intreaga,doar cu o masca si manusi intre pacienti COVID 19!” a postat internauta.